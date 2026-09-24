Terrassa serà pionera a projectar "Psicosi" amb orquestra: “El crit més esgarrifós el fan els violins”

La viola que acompanya Sara Ferrández, bressolant la seva música amb qui la cuida entre cotons, la va fabricar un luthier alemany a Itàlia l’any 1730. La violista va néixer el 1995, just 35 anys després de l’estrena de “Psicosi”. En aquesta introducció no hi ha ànim de joguinejar amb pretensions cabalístiques, ni inclinació per la importància de les coincidències, sinó només intent de combinació d’elements que poden explicar l’esperit de Simfònics, la nova temporada de la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) a Terrassa, que arriba amb nou propostes a LaFACT Cultural. La primera, amb Sara Ferrández com una de les protagonistes, aquest divendres, a partir de les 20 hores. La segona, l’1 de novembre, amb una aposta pionera: “Psicosi”, la pel·lícula d’Alfred Hitchcock, es projectarà a LaFACT mentre la OSV toca en directe la banda sonora original de Bernard Herrmann.
L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) ha presentat aquest dijous una nova temporada de concerts, "Simfònics a Terrassa", a la Factoria Cultural de Terrassa (LaFACT) amb una programació que reivindica la música com un espai de trobada. Entre el 25 de setembre de 2026 i l’1 de maig de 2027, el cicle oferirà nou concerts que combinen grans obres del repertori amb propostes que miren cap al present i busquen noves maneres d’emocionar i connectar amb el públic.
Aniversari
La temporada 2026-27 coincideix amb el 40è aniversari de l’OSV. Han estat "quatre dècades d’un model orquestral singular, impulsat pels mateixos músics i basat en la proximitat, la innovació i la capacitat de connectar amb públics molt diversos", apunta la formació. Quaranta anys després de la seva fundació, "l’orquestra continua ampliant els límits del concert simfònic i reivindicant la música com una experiència compartida, accessible i vinculada al territori". L'OSV és "l'orquestra del país, la que toca a cada cantonada de Catalunya", ha destacat Andrés Salado, director titular del conjunt en parlar "d'una xifra rodona en un any rodó ple de grandíssims projectes". Tant Salado com Adrià Fornés, director de l'àmbit cultural de LaFACT, han posat èmfasi en la diversitat del programa i l'acció d'una orquestra que vol "arribar a tothom de diverses maneres amb música vibrant, plena de matissos i de colors diferents, amb registres que van del blanc al negre passant per diverses tonalitats de vermell", en paraules de Salado. I tot plegat no és fàcil, doncs "exigeix molta preparació".
Entre el 25 de setembre de 2026 i l’1 de maig de 2027, el cicle oferirà nou concerts que combinen grans obres del repertori amb propostes que miren cap al present i busquen noves maneres d’emocionar i connectar amb el públic
Òscar Lanuza, gerent de l'OSV, ha redundat en aquests "perfils de música diferent" com a segell inconfusible d'una formació que fa més de 150 actuacions a l'any, compaginant modernitat amb la necessitat "de no perdre els cànons" del classicisme.
A Terrassa, aquesta trajectòria diversa de l'orquestra es tradueix en una temporada que posa en diàleg el gran repertori amb el cinema, el pop-rock, la música coral, la creació contemporània, l’òpera i la sarsuela. “La música és un lloc on trobar-nos”, afirma l’OSV. Amb aquesta idea, la temporada proposa experiències molt diferents, "però unides per la voluntat de compartir la música en directe i acostar-la a públics diversos".
Obertura amb Brahms, Schumann i Liszt
La temporada començarà aquest divendres, 25 de setembre, amb "Danses hongareses de Brahms", un programa dirigit per Andrés Salado i protagonitzat per la violista Sara Ferrández. El concert inclou l’"Obertura" de Grażyna Bacewicz, el "Concert per a violoncel" de Schumann —en versió per a viola—, les "Danses hongareses" de Brahms i els "Preludis" de Liszt. Ferrández, arribada des de Madrid per a l'ocasió, tocarà el concert de Robert Schumann per tercera vegada. Segurament hi tornarà a descobrir conceptes interns, sorpreses amagades en una peça emocionant, "orquestrada a la perfecció". S'ha passat tota la vida, diu, "escoltant aquest concert". El pare i el germà gran de la intèrpret són violoncel·listes. Ella toca la viola des dels 3 anys. Ha actuat amb l'Orquestra Filharmònica de Berlín i toca una viola feta per un artesà bastant abans de la composició de Schumann, com ha subratllat Lanuza.
Aquest divendres ho farà amb l'OSV del seu amic Andrés Salado en una proposta que el director titular defineix com “un d’aquells programes que ho tenen absolutament tot”: una compositora encara poc programada com Bacewicz, una versió poc habitual del concert de Schumann, una solista excepcional com Sara Ferrández i un final ple d’energia amb Brahms i Liszt.
Cinema en directe amb "Psicosi"
El diumenge 1 de novembre, l’OSV oferirà "Psicosi" en concert, una experiència que combina la projecció de la pel·lícula d’Alfred Hitchcock amb la interpretació en directe de la mítica banda sonora de Bernard Herrmann. Julian Bigg serà el director d’aquest concert, produït per PGM Productions, Inc. de Nova York i presentat en col·laboració amb IMG Artists. Lanuza suggereix que és la primera vegada que una experiència així es duu a terme fora de la ciutat de Barcelona.
Per a Jordi Cos, president de l'OSV, “Hitchcock sabia que el suspens no s’explica, s’escolta”. La pel·lícula és coneguda, però la interpretació en directe de la música permet descobrir-ne una nova dimensió: “El crit més esgarrifós de 'Psicosi' el fan els violins”.
La dansa del sabre: energia, ritme i noves sonoritats
El 28 de novembre, "La dansa del sabre" reunirà l’OSV, el Cor de Noies de l’Orfeó Català —dirigit per Montserrat Meneses— i el saxofonista Iñaki Bermúdez, sota la direcció de Noemí Pasquina, directora resident de l'OSV. El programa inclou obres d’Ethel Smyth, Rimski-Kórsakov, Khaiatxurian i Salvador Brotons, així com l’estrena del concert per a saxòfon, orquestra i cor de noies “Albes i nits” de Miquel de Jorge.
Pasquina descriu el concert com “un programa ple d’energia, de ritme i de força”, però també com un recorregut per històries profundament humanes: la mirada de l’emigrant, la distància i la recerca de la pròpia identitat. El públic descobrirà "un ampli ventall de colors sonors i una proposta que connecta cultures, experiències i vivències diverses".
El Nadal, entre valsos i danses
El tradicional "Festival de valsos i danses" arribarà a LaFACT el dissabte 26 de desembre amb una selecció de melodies festives de la família Strauss i danses d’arreu del món. Guillem Batllori, baríton, acompanyarà l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Noemí Pasquina.
Per a Xavier Puig, codirector de la gira nadalenca, aquest concert és una invitació a acabar l’any amb música i alegria: “La música lleugera ben feta és deliciosa i ens fa venir ganes de viure la vida ballant i girant”. A més dels valsos i les polques més conegudes, el programa descobrirà noves obres de la família Strauss, àries d’òpera i opereta, música de musical i fins i tot alguna sardana.
Del pop-rock a la música de cinema
El divendres 22 de gener, "Pop-rock simfònic" portarà a Terrassa els grans temes de Queen, Bruce Springsteen, Pink Floyd, The Beatles, Elvis Presley, Donna Summer, ABBA i Gloria Gaynor, versionats en format simfònic. El concert comptarà amb Llucià Ferrer com a presentador, els cantants Alba Pérez, Alex Dee i Marc Antolí, el Cor de Teatre —dirigit per David Costa— i l’OSV, sota la direcció d’Isabel Rubio.
Segons Rubio, el públic descobrirà “que recorda més lletres de cançons de les que podria imaginar” i que la força del ritme col·lectiu farà difícil mantenir-se assegut a la butaca. És una proposta per a tothom qui estima Queen, Elvis, ABBA, The Beatles, Gloria Gaynor o Pink Floyd, "i també per a qui vulgui deixar-se sorprendre per la seva traducció simfònica".
Les bandes sonores
El 5 de febrer, "Homenatge a Williams i Zimmer" proposarà un viatge per algunes de les bandes sonores més conegudes del cinema: "Star Wars", "La llista de Schindler", "Jurassic Park", "E.T.", "Superman", "Gladiator", "Pirates del Carib", "Interstellar", "Origen" i "El codi Da Vinci". L'espectacle comptarà amb narracions en català a càrrec de Luis Posada, amb idea original i guió de Jordi Cos i creació d’imatges d’Iván Mardones. Andrés Salado dirigirà l’OSV en aquesta ocasió.
Segons Salado, les bandes sonores de Williams i Zimmer formen part de la memòria de diverses generacions i tenen una qualitat musical que no té res a envejar al gran repertori simfònic. El concert està pensat "per a tothom qui alguna vegada ha sortit del cinema taral·lejant una banda sonora i vol tornar a emocionar-se amb les històries que aquestes músiques han acompanyat".
Mozart, Haydn i la força de les veus
La "Missa de la Coronació de Mozart", el diumenge 21 de març, reunirà quatre solistes —Elionor Martínez, Mariona Llobera, Ferran Mitjans i Ferran Albrich— amb el Cor Madrigal, el Cor Ciutat de Tarragona, el Cor Montserrat i l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Xavier Puig.
El programa inclou la "Simfonia núm. 44 de Haydn", el "Stabat Mater" de Philip Mealor i la "Missa en Do major, KV 317", de Mozart. Puig destaca la combinació de veus solistes, cors i orquestra i convida el públic a descobrir tant una simfonia poc coneguda de Haydn com el nou "Stabat Mater" de Mealor.
Beethoven i Marco Mezquida: repertori i creació contemporània
El divendres 2 d’abril, "Beethoven & Mezquida" unirà la música de Beethoven amb la creació contemporània de Marco Mezquida. El pianista serà també l’autor d’un nou "Concert per a piano i orquestra", que s’estrenarà mundialment en aquest concert.
Dani Espasa dirigirà un programa que inclou "Les criatures de Prometeu" i la "Simfonia núm. 2 de Beethoven", així com "Les nou simfonies de Beethoven de Louis Andriessen". Espasa explica que la proposta permetrà escoltar dues grans obres de Beethoven i, alhora, descobrir la nova creació de Mezquida, inspirada en l’univers del compositor alemany. És un concert especialment adreçat als amants de Beethoven, però també a qui gaudeix del jazz "i està obert a experimentar noves visions sobre el repertori clàssic".
Òpera i sarsuela per tancar la temporada
La temporada acabarà el dissabte 1 de maig amb una proposta doble de la Fundació Òpera Catalunya: "Luisa Fernanda", de Federico Moreno Torroba, i "Bohemios", d’Amadeu Vives.
El programa, en format de selecció, comptarà amb la soprano Alba Valdivieso, la mezzosoprano Anna Gomà, el baríton Javier Landete, el Cor Madrigal —dirigit per Pere Lluís Biosca— i l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Isabel Rubio.
Aquesta directora proposa un viatge musical en dues parades: el Madrid de les grans passions de "Luisa Fernanda" i el París més lliure i jove de "Bohemios". En un format centrat en la música, sense decorats, el públic podrà gaudir de la força dels cors "i de les melodies romàntiques de dues obres essencials del repertori líric".
Xerrades prèvies i accessibilitat
La temporada incorpora quatre xerrades prèvies a càrrec del musicòleg Albert Ferrer Flamarich, amb accés lliure. Les sessions permetran aprofundir en els programes de "Danses hongareses de Brahms", "La dansa del sabre" i "Beethoven & Mezquida", així com oferir una introducció al gènere de la sarsuela. Les xerrades tindran lloc a la biblioteca del districte 4 de Terrassa els dies 22 de setembre, 10 de novembre, 9 de març i 13 d’abril, respectivament, sempre a les 17.30 hores.
La temporada incorpora una tarifa jove de 12 euros per a menors de 30 anys, vàlida per a qualsevol zona de la sala. Els assistents a les xerrades prèvies també gaudiran d’un 10% de descompte en les entrades dels concerts. Les entrades tenen un preu de 32 euros per a les zones A, B, C, E i F, i de 22 euros per a les zones D i G. Els menors de 30 anys poden adquirir entrades per 12 euros, a qualsevol zona de la sala. També es poden adquirir abonaments a partir de cinc concerts, amb un 20% de descompte.
Les entrades i els abonaments es poden adquirir a www.lafactcultural.cat i www.osvalles.com, així com a la taquilla de la Factoria Cultural de Terrassa, situada a la Rambla d’Ègara, 340.