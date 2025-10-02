Cultura i Espectacles

Terrassa torna a la glosa per quarta vegada

La plaça del Vapor Ventalló acollirà la Mostra de Glosa aquest dissabte

  • Actuació d'una edició de la Mostra de Glosa de Terrassa -

Publicat el 02 d’octubre de 2025 a les 12:11

No es tracta sols d’improvisar, però aquest és l’element fonamental d’un art, el de la glosa, que també depèn molt de l’agilitat i la rapidesa en la reacció. Tot va unit en aquest àmbit únic de la cultura popular. Aquest dissabte vinent se celebrarà la quarta Mostra de Glosa de Terrassa i els seus organitzadors, la gent de La Xemeneia, esperen omplir de nou la plaça del Vapor Ventalló.

L’acte començarà a les 18 hores i enguany comptarà amb la participació de la Margarida Joanmiquel “Meg”, l’Esther Santos, l’Alícia Olivares i en Miquel Servera “Boireta”, considerats notables figures en aquest terreny de la improvisació de versos rimats sobre determinades melodies. L’acompanyament musical anirà a càrrec de Marçal Ramon a l’acordió, Joan Tomàs al contrabaix i Olga Prat Plans & Alberts com a ponicana.

L’espectacle, que durarà unes dues hores, és definit per La Xemeneia com “efímer, màgic i irrepetible”.

Seran 120 minuts d’enginy amb el qual els participants respondran als reptes plantejats en el moment. L’acte comptarà amb una intèrpret de la llengua de signes catalana.

