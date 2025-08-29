Terrassa us convida a jugar al carrer durant cinc dies

Jugueu a la baldufa i al futbol amb botons, preneu el carrer, de franc, i sense inscripció prèvia, jugueu a l’aire lliure, com s’ha fet sempre, més abans que ara, deixeu les pantalles. I després, o fent un parèntesi, podeu recórrer uns metres des de l’espai de jocs i visitar l’exposició que enguany acompanya la novena Setmana de Jocs al Carrer de Terrassa. Les baldufes i els tallers de joguines romandran a la plaça del Vapor Ventalló. A tocar, a la Sala Alavedra d’Amics de les Arts, s’obrirà una exposició sobre “Jocs amb cartes”. Tot plegat, els dies previs a l’inici del curs, per la qual cosa aquest esdeveniment impulsat per l’Associació Terrassenca de Jocs-Vadejoc, és alhora bestreta del col·legi o comiat de l’estiu. Sigui com sigui, aquest dilluns, 1 de setembre, comença la setmana.
Comença, en concret, la Setmana de Jocs al Carrer, que convertirà el Vapor Ventalló, un any més (en van nou), en un formiguer de jocs, tallers, contes i dansa, fins divendres, 5 de setembre, de 16.30 a 19.30 hores: jocs tradicionals, de taula, d’habilitat, tallers de joguines. I aquest any, com a novetat, un campionat de botifarra (dimarts) i la presentació de nous jocs creats a Terrassa. Cada jornada es tancarà amb una sessió de contacontes a càrrec de l’Associació Vet Aquí Que. “Convidem tota la ciutadania a gaudir del joc compartit, a redescobrir la plaça com a espai de trobada i a fer créixer aquest projecte comunitari”, diu Vadejoc. Es tracta d’aprofitar els darrers dies de vacances en família “i fomentar la participació infantil”.
Les jornades al Vapor Ventalló inclouran enguany un campionat del joc de la botifarra
Dilluns, jocs de societat i tauler amb la Cia de Jocs l’Anònima. Dimarts, cartes i primer gran concurs de botifarra. Dimecres, activitats amb Stas Tarat, Centre de Normalització Lingüística i Parxís solidari, amb la presentació de l’A Risk Cat, un taller de baldufes amb Joan Casassas i futbol amb botons coordinat per ButtonMaker. L’endemà, jocs d’aualé amb Jordi Climent, més baldufes i jocs dansats amb Duet Tocajoc i Treure Ball. I divendres, per acabar, el Gran Joc “El poblat del laberint”, amb l’Obrador.
Element lúdic i artístic
La setmana especial, queda dit, s’inicia dilluns. L’exposició organitzada en paral·lel serà inaugurada l’endemà, 2 de setembre, a les 19.30 hores, però romandrà a la seu d’Amics de les Arts (carrer del Teatre, 2), fins al 14 de setembre. “Jocs amb cartes” n’és el títol, que al·ludeix directament a un dels fils que uneixen l’edició de la Setmana d’enguany.
La mostra, realitzada per Vadejoc amb la col·laboració d’Anna Llongueras, és un recorregut per les cartes com a element lúdic i artístic, des de la tradició del joc “fins a la gastronomia més curiosa i l’expressió plàstica en diverses disciplines”. Perquè l’exposició “juga amb la idea de carta en totes les seves formes”, segons afirmen els organitzadors.
La mostra, a la Sala Alavedra d'Amics de les Arts, és un recorregut per les cartes com a element lúdic i artístic
18.30 a 20.30, els visitants podran explorar “aquest element tan quotidià i versàtil des de diverses mirades creatives i culturals”, afegeixen per resumir un recull de peces i col·leccions “que ens porten des de la tradició dels jocs de taula fins a l’univers gastronòmic i les arts visuals”. Quan us apropeu a Amics de les Arts hi trobareu cartes de joc, com ara la botifarra, el pòquer, famílies i altres jocs tradicionals; però també cartes de restaurant, amb protagonisme de la col·lecció d’Anna Llongueras, i cartes artístiques: obres i referències plàstiques “que fan de la carta un objecte d’expressió creativa”, una proposta “lúdica, singular i plena de complicitats visuals”.