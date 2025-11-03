Tres dies de debat a l'MNACTEC per definir el futur del patrimoni industrial català

Els dies 6, 7 i 8 de novembre, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) reunirà investigadors, professionals i entitats del sector patrimonial en les XIII Jornades de Patrimoni Industrial de Catalunya. La trobada, organitzada per l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), se celebrarà sota el lema “El patrimoni industrial del segle XXI” i vol obrir un espai de reflexió sobre els reptes de futur d’aquest àmbit.
El programa abordarà qüestions clau com els nous usos dels espais fabrils, el paper creixent de la intel·ligència artificial en la gestió patrimonial, la sostenibilitat i la robòtica aplicada a la conservació, així com la visibilització del paper de les dones en la indústria i la necessitat d’implicar-hi les noves generacions.
Les jornades volen ser, un cop més, un punt de connexió entre recerca, tecnologia i memòria històrica. L'organització destaca que l’objectiu és “acollir noves visions i estudis originals” sobre el patrimoni industrial, tècnic i científic del país, i consolidar Terrassa com a referent del debat en aquest camp.
L’esdeveniment està obert a professionals, investigadors, estudiants i persones interessades en la història i el futur del patrimoni industrial, i pretén crear vincles i generar nous projectes per continuar preservant i reinterpretant aquest llegat.
L’AMCTAIC, impulsora de la iniciativa, va néixer el 1979 amb l’objectiu de promoure la creació d’un museu nacional dedicat a la ciència i la tècnica, i des d’aleshores treballa per difondre el valor de la història industrial catalana i enfortir la col·laboració entre institucions, empreses i comunitat.