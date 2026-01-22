Tres potes per a un banc de jazz a Terrassa

Sense solució de continuïtat, es passa del groove al lirisme per caure en l’experimentació i les picades d’ullet al folklore gallec, o mexicà o cubà. Tot això conflueix en la proposta preparada per a aquest divendres a la Nova Jazz Cava de Terrassa. Allà aterren (21.30 hores) tres líders de formacions de jazz que es reuneixen (una altra confluència) en el projecte AMiGO Trío, format per Abe Rábade, Masa Kamaguchi i Gonzalo del Val.
És aquesta, segons el Club de Jazz Terrassa, una formació “horitzontal” de tres aclamats instrumentistes que exploren un ampli ventall estilístic on el jazz contemporani es troba amb les referides ressonàncies de músiques populars. Tot plegat, “dins un entorn de fluïdesa comunicativa i gran expressivitat”. És una reunió de tres líders “amb personalitats artístiques molt marcades dins el jazz contemporani” que presenten una proposta sonora “plena de sensibilitat, interacció musical i llenguatge original”. Cadascú aporta “una veu pròpia al projecte, i la complicitat entre ells i la creativitat compartida prometen generar moments de veritable intensitat”.
Més de 200 composicions
Llicenciat Cum Laude pel Berklee College of Music, Abe Rábade, pianista i compositor nascut a Santiago de Compostela, és autor de més de 200 composicions que transiten entre el jazz, la música clàssica, l’experimental i la música d’arrel. Ha publicat 16 àlbums com a titular i ha estrenat obres simfòniques.
Masa Kamaguchi, contrabaixista japonès establert a Barcelona des del 2006, és una figura clau del jazz internacional. Amb una llarga etapa a Nova York, ha format part de projectes liderats per Frank Kimbrough, Sonny Simmons, Ben Monder, David Murray o Toots Thielemans, entre d’altres. Ha gravat amb llegendes com Paul Motian, Joe Lovano o Dave Douglas. Gonzalo del Val és un dels bateries més destacats del jazz contemporani a Espanya i ha participat en treballs de músics com Dave Liebman, Marco Mezquida, Marc Miralta o Perico Sambeat.