Tribut a La Oreja de Van Gogh: l'Amaia i la Leire, "juntes" a Terrassa

El capritxós atzar ha volgut (si es pot atribuir a l’atzar capacitat d’exercir la voluntat) que el retorn d’Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh coincideixi amb l’actuació a Terrassa d’una de les més importants bandes de tribut del mític grups basc. Arriba La Reina del Pop. L'Amaia i la Leire, juntes a Terrassa.
El concert del grup d’homenatge als de Sant Sebastià se celebrarà aquest dissabte vinent, 25 d’octubre, a la Sala Rasa 64 de Terrassa. El repertori, per descomptat, repassa els grans èxits del grup donostiarra, des de “Cuídate” o “Rosas” fins a “La playa” o “Puedes contar conmigo”, O sigui, la cita de dissabte es convertirà en una recreació fidel de l’essència melòdica i emocional de La Oreja de Van Gogh. Com indica la presentació de l’esdeveniment, “la banda ofereix un viatge ple de nostàlgia, energia i bones sensacions, amb una posada en escena acurada que convida el públic a cantar i ballar amb els himnes que han marcat generacions”.
La proposta de la formació catalana La Reina del Pop, amb la cantant Cel, reuneix en l’escenari les dues èpoques de La Oreja de Van Gogh, l’antiga encapçalada per Amaia Montero i la de Leire Martínez, “per oferir un recorregut complet per la història d’aquesta mítica banda basca”.
Són sis els músics que integren el grup: Cel Chamorro (cantant), Quim Pujol (teclista), Xavi Rossell (al baix elèctric), Jairo Achury (guitarra), Siscu Cerezo (guitarra) i Dani Fuertes (bateria). Tots reprodueixen amb rigor els arranjaments i el so característic de La Oreja de Van Gogh. I tots els components de la banda participen continuament en els jocs de veus que serveixen de coixí a les lletres d’amor, nostàlgia i tendresa i que constitueixen una marca de la casa. Tot plegat, en un directe potent.
L’essència
Els promotors destaquen que el veritable protagonista de l’espectacle és el públic. Aquest es veu immers en una proposta de qualitat sonora i interpretació acurada que manté l’essència dels concerts originals. Records i amors de platja que, malgrat tot, deixen empremta; la banda sonora de milers de persones. La Cel transformant-se en l'Amaia o la Leire de manera natural, sense impostures, ara delicadesa d’Amaia, després l’energia de Leire.
El concert de La Reina del Pop començarà a les 22 hores, amb obertura de portes a les 21.30 hores. La durada aproximada és de 120 minuts. El preu de les entrades: 20 euros a taquilla.