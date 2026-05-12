Troballa musical a Terrassa: ""És una meravella"

Una partitura que tradueix en moviments el drama de dos nens, veu i il·lustracions creades en viu. Tot plegat és “El Gran Quadern”, un espectacle integral que l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) recupera per oferir al públic un homenatge a l’obra literària d’Agota Kristof. Hi participen Pep Pla, Rosa Cadafalch i Gerard Pla.
Les trepitjades de les penúries cruixen en l’escenari però se solapen a poc a poc amb les ànsies de supervivència, i les taules esdevenen fonament de fortalesa. La música és puntal principal, però l’espectacle que aquest diumenge vinent oferirà l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT) és molt més que un concert; és un homenatge escènic a l’escriptora hongaresa Agota Kristof i al seu llibre “El Gran Quadern”, que narra les vicissituds de dos germans durant la Segona Guerra Mundial. És lirisme musical i és paraula, i art pictòric en fabricació in situ.
El concert (i més) se celebrarà a les 19 hores a l’Auditori Terrassa. Quim Térmens dirigirà des del seu violí la interpretació de la música creada per Alexander Litvinowsky sobre l’obra de Kristof, però l’espectacle s’enriqueix i adquireix un major realç amb l’adaptació del text i la direcció escènica de Pep Pla, la veu de Rosa Cadafalch i les il·lustracions en viu de Gerard Pla. Aquesta és la història succinta: esclata la Segona Guerra Mundial i una mare és veu empesa a deixar els seus dos fills, Claus i Lucas, a l’empara de la seva àvia, sinó una vella solitària, alcohòlica i cruel que bolca el seu turbulent caràcter sobre els seus nets. “La bruixa”, li diuen.
La formació es deleix per oferir al públic el resultat d’aquell enamorament literari
Claus i Lucas són bessons. Segons la presentació de l’espectacle, els nens decideixen “enfortir tant el seu cos com el seu esperit” per atenuar la gana, el fred i el dolor. I deixen testimoniatge del seu procés en el gran quadern. Aquesta és la història d’una supervivència que esdevé fil conductor de l’obra.
El concert proposa “una adaptació lliure, teatral i musical del llibre”, sota la direcció escènica i adaptació del text realitzada per Pep Pla, “juntament amb la música escrita pel compositor bielorús Alexander Litvinowsky”. L’OCT48, autora de la idea original, destaca que els sons de cada moviment de la partitura reflecteixen passatges “d’aquest monument literari”. La veu de Rosa Cadafalch i les il·lustracions en viu de Gerard Pla, que va component una obra pictòrica en la pantalla, “completarán una experiència escènica que uneix text, imatge i so en una sola proposta”.
“L’espectacle és la unió de moltes coses”, declara Quim Térmens. És la unió de la descoberta enlluernadora d’un llibre amb la música inspirada per la seva lectura; i la reivindicació tant de l’obra literària com de l’autora i, per què no, de la partitura. És un tot plegat que ara s’estrena. L’orquestra terrassenca havia previst estrenar “El Gran Quadern” tot just quan va esclatar la pandèmia, el març del 2020. Amb la robertura de la vida social després de l’època més dura de la crisi sanitària la va representar, però amb les lògiques restriccions. Aquesta beneïda fusió de música, literatura i pintura no va arribar al gran públic en forma de concert. Ara, sí ho farà. L’any passat, l’OCT48 va celebrar els seus primers 25 anys de vida i va pensar en incloure “El Gran Quadern” en la programació del 2026. “Era una de les propostes a recuperar”, afirma Térmens.
L’espectacle, que s’oferirà diumenge vinent a l’Auditori, es va idear abans de la pandèmia
La formació es deleix per oferir al públic el resultat d’aquell enamorament nascut del descobriment “d’una meravella literària” i d’una feliç casualitat posterior: “Remenant, van trobar un compositor jove que havia fet una obra inspirada en el llibre. Amb el Pep Pla ho vam veure clar. Ell es va encarregar de l’adaptació del text”, recorda Térmens. Els promotors del projecte van contactar amb Litvinowsky, i el compositor va facilitar la iniciativa, “molt satisfet de servir a l’obra”.
“Per decidir si una cosa està bé o malament utilitzem una eina ben senzilla: la redacció ha de ser verídica. Hem d’escriure el què és, veiem, escoltem o fem”, es llegeix al llibre.