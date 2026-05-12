Empar Moliner presenta novel·la a Terrassa

Quan a la Clàudia Pruna li anuncien que li queda poc temps de vida, decideix organitzar la seva desaparició: se seguiran publicant els seus articles quan ella no hi sigui. Per això recluta un jove bibliotecari, un admirador, que s’instal·la a la seva masia del Montseny. El converteix en còmplice involuntari “d’una operació literària i vital que desafia tots els límits de la intimitat”. Aquesta és la sinopsi de la nova creació d’Empar Moliner. L’escriptora i periodista presentarà la novel·la, “Instruccions per viure sense ella” (Columna) aquest divendres vinent a Terrassa.\r\n\r\nHo farà a la llibreria Synusia a partir de les 11 hores, en un acte dinamitzat per Maria Dern, sòcia i col·laboradora de la llibreria i encarregada de diversos grups de lectura d’aquest establiment ubicat a l’Ateneu Candela. Empar Moliner i Ballesteros (Santa Eulàlia de Ronçana, 16 de desembre de 1966) marca la seva literatura amb un personal sentit de l’humor i una visió crítica de la societat contemporània.\r\n\r\nContes i articles\r\n\r\nL’any 1999 va publicar el recull de contes “L’ensenyador de pisos que odiava els mims” i l’any següent va guanyar el premi Josep Pla amb la novel·la “Feli, esthéticienne”. El 2004 va publicar el llibre de relats “T’estimo si he begut”. El 2004 va assolir gran èxit amb “Desitja guardar els canvis?”, aplec d'articles.\r\n