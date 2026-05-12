Homenatge a l’organista Joan Casals a Terrassa

La parròquia del Sant Esperit ha organitzat per a aquest dijous, 14 de maig, un acte d’homenatge pòstum al músic Joan Casals, qui va ser organista titular de la Catedral de Terrassa durant molts anys.\r\n\r\nJoan Casals i Clotet va traspassar el 2 d’octubre passat als 80 anys. El 1965 va esdevenir organista titular i responsable musical del temple, aleshores una basílica.\r\n\r\nL’acte d'aquest dijous tindrà lloc a partir de les 18.30 hores a la Sala Capitular i començarà amb tres breus intervencions de persones vinculades a Casals: Ramon Oranias, monjo de Montserrat; Mercè Vila, professora jubilada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Salvador Cardús, sociòleg i escriptor. A les 20 hores se celebrarà l’Eucaristia, amb l’Schola Cantorum i la Capella de Música de la Catedral.\r\n