Són el Jose i el David, però no són Estopa

Asseguren que no són Estopa, però en veure’ls ja queda clar que és així. El que passa és que els seus noms de pila coincideixen, i també coincideix l’origen català dels humoristes amb el dels germans rumbers (i rockers) de Cornellà de Llobregat. Són el David i el Jose, també, però pel que pertoca a Terrassa es tracta de la visita, aquest divendres vinent, de José Corbacho i David Fernández (res a veure amb els germans Muñoz), que venen amb l’espectacle “No somos Estopa”, perquè quedi més clar encara.
La parella de veterans còmics portarà a LaFACT aquest divendres, 15 de maig, a partir de les 21 hores, una proposta trufada d’anècdotes, humor i memòria selectiva que tots dos actors van alternant amb els seus projectes en solitari i altres formats. El del divendres al centre cultural de la rambla d’Ègara és un xou en el qual Corbacho i Fernández bolquen en l’escenari la seva gràcia natural, la màgia de la seva gestualitat i un guió concebut per a la successió de riure acumulat.
No recorden
El Jose no recorda quant fa que coneix el David. Aquest no recorda quant fa que coneix el Jose. Potser tot plegat resulta normal. Ja tenen una edat. Han viscut molt i han begut molt, també. Tot això explica la presentació d’un espectacle que posa de manifest els flaixos de temps remots que assalten, ara sí, els protagonistes: han compartit moments en la companyia de teatre La Cubana, en programes amb Andreu Buenafuente, a “Tu cara me suena” i “MasterChef” i altres espais televisius d’èxit. Potser es coneixen d’això.
Encara més: el Jose té, fins i tot, un premi Goya. I el David, com no recordar-ho, va representar Espanya al festival d’Eurovisió. Tot va encaixant de mica en mica. Ara, aquests dos desmemoriats s’han ajuntat per fer uns riures i, sobretot, per fer esclatar el públic en rialles provocades per la gran quantitat d’anècdotes viscudes en el món de l’espectacle, junts i per separat. I deixant clar que no són Estopa, per evitar confusions amb l’altre Jose i l’altre David.
"No somos Estopa", de 80 minuts de durada, ja havia venut aquest dimarts gairebé el 90% de les localitats disponibles a LaFACT. El preu de l’entrada és de 22 euros.