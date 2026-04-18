Un simple fil de llana es transforma en una titella a Terrassa: "És una oda a la innovació"

Els integrants de Rauxa Cia. procedeixen del circ i van decidir endinsar-se en el teatre d'objectes i les marionetes, escoltant per activa i per passiva la màxima que "tot estava ja inventat". Xavi Sánchez i Analía Serenelli van tancar ulls i oïdes al mantra negativista i van decidir bandejar-lo. No, no tot estava inventat. Ells irrompien en aquell gènere artístic per continuar inventant coses. Ho han tornat a fer amb "Història de llana", un espectacle en el qual el protagonista és, en efecte, un fil de llana que Xavi Sánchez maneja. És una marioneta eixuta, una cosa simple, que es mou amb el vent, però també és molt més. Aquest diumenge estarà al Teatre Alegria de Terrassa, a partir de les 17 hores.
L'actor, en aquest cas Xavi Sánchez, perd la seva corporalitat perquè l'important és el fil de llana, i el públic receptor dels missatges que no fan sinó multiplicar-se en cada parell d'ulls, en cada interpretació. La llana es mou per l'acció del vent, canviant de formes, en un espectacle que compta també amb projeccions en una pantalla. L'artífex de tot plegat, no obstant això, avisa que la pantalla, en aquest plantejament artístic, només és un suport per a l'ampliació de la proposta, que compta també amb l'auxili musical en directe; com al cinema mut, aclareix l'artista. La música, obra de Jennifer Aïach i Marcel Fabregat, segueix els moviments de l'amiga llana.
"Història de llana" constitueix "una oda a la innovació", en paraules de Xavi Sánchez. La companyia Rauxa "sempre ha treballat a partir d'aquests principis": invenció, risc. "Si no tenim res nou a aportar, potser no no ens dedicaríem a això", sentencia l'artista, creador, també, d'objectes i invents.
No hi ha secrets semàntics: "La innovació consisteix a fer coses que abans no s'havien fet". L'espectacle programat per a aquest diumenge no circumscriu el seu discurs d'originalitat a la matèria primera elemental: el fil de llana. Sobrevola l'escenari altre fil, el narratiu, perquè la proposta no consisteix en una acumulació de números més o menys impactants: "El fil narratiu és visual i el títol de l'obra al·ludeix a això: no expliquem una història d'un punt a un altre, de la lletra A a la Z, sinó que oferim imatges amb la intenció que el públic creï la seva pròpia història". Hi haurà, doncs, tantes històries de llana com espectadors a la sala.
L'obra, dirigida per Xavi Sánchez i Analía Serenelli, té una durada de 45 minuts. L'entrada costa 6,50 euros. Rauxa Cia. porta dos anys de gira amb aquest espectacle, mentre manté oberts quatre més d'un costat a un altre. Amb "Història de llana" va obtenir el Drac d'Or a la proposta més innovadora de la Fira de Titelles de Lleida 2024, així com el Drac d'Or del jurat internacional en el mateix certamen.
"Innovació, circ, una pianista en viu i projeccions són els ingredients d'aquesta peça que fa volar la imaginació de qui observa", exposa la presentació de l'espectacle, inclòs en l'apartat de propostes per a públic familiar de la temporada municipal d'arts escèniques i música. "Els objectes es rebel·len contra l'establertUn fil de llana és una titella: , contra allò que és convencional, i obren la porta una nova manera de mirar la realitat", afegeix el programa. El vent guia el conte fantàstic de la llana.