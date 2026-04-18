Circ per a tota la família a Terrassa: "Volem apropar-lo a nous públics"

L’objectiu és apropar el circ a nous públics i reforçar “la vida cultural de la ciutat”. Tub d’Assaig 7,70 ha organitzat per a aquest diumenge, 19 d'abril, una jornada especial de celebració del Dia Mundial del Circ amb un programa farcit de propostes que es durà a terme al local de l’associació, al carrer de Sant Leopold de Terrassa.
Hi haurà joc i experimentació amb malabars, equilibris, acrobàcies, trapezis, teles aèries. La jornada començarà a les 10 hores amb un espectacle, “Circ en família”, destinat sobretot a infants a partir de 3 anys (màxim, tres infants per adult). Aquesta activitat “ofereix un espai de descoberta i joc compartit a l’entorn de diferents tècniques de circ”, segons expliquen els organitzadors. La sessió, amb places limitades, té un cost de 6 euros per persona.
La programació d'aquest diumenge “vol fer visible, des de la pràctica, la formació i l’exhibició, la tasca quotidiana que fan possible espais com Tub d’Assaig en el desenvolupament del circ”
El cabaret “Escola en escena”, la segona activitat, es preveu per a les 12 hores i té un preu de 3 euros. L’associació convocant l’ha concebut en forma de mostra oberta a tots els públics per posar en relleu el treball formatiu i escènic que l’alumnat de l’Escola de Circ de Tub d’Assaig duu a terme durant tot el curs. La Cia. L’Embarral, amb Alba Valldaura i Àngela Monge, conduirà el desenvolupament del cabaret i desplegarà el fil escènic d’un espectacle que inclourà actuacions de la companyia Sobretaula (alumnat d’equilibris i acrobàcies), de la Cia. Mehh (del grup de Joves 2) i de l’alumnat d’Aeris, especialitzat en peces de cèrcol, corda i teles.
Una companyia que treballa a Tub d’Assaig esdevindrà la protagonista de la tercera activitat, la que tancarà la jornada de celebració a partir de les 18 hores. El grup Asvin i Pia portarà a escena “AsKe”, un treball en procés de creació que aquesta companyia està assajant, en règim de residència, al programa de suport a la creació disposat per l’associació terrassenca. L’obra, amb una durada d’uns 50 minuts i l’entrada a 3 euros, és “un viatge on l’aire pren forma i es transforma” i conté circ, música en directe “i una tempesta de globus”. La proposta d’Asvin i Pia se centra en la tècnica de la perxa xinesa i s’adreça a tots els públics. Segons especifica Tub d’Assaig, la companyia compartirà amb els assistents “una fase viva del procés creatiu”, tot apropant-los “a la recerca escènica contemporània”.
