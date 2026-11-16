Un arxiu queer a Terrassa: "Aquestes històries sovint no apareixen als arxius oficials"

El Corralito vol crear un fanzín queer que servirà de base per construir un arxiu del moviment a Terrassa. La proposta porta per títol “Construïm el nostre arxiu”.
La tercera i última proposta del Cicle Queer Art 2026 de l'Associació El Corralito, es durà a terme aquest dissabte 21 de novembre, d’11 a 13 hores, amb l'obertura d'un espai d’expressió artística a través del fanzín, "una eina d’expressió lliure i autogestionada".
A través de la recuperació de fotografies diverses, "retallarem, escriurem, dibuixarem i jugarem amb el collage per ressignificar els nostres records i mirar-nos des d’on som avui i iniciarem el nostre propi arxiu queer a Terrassa", diu l'entitat.
Amb aquesta proposta volen crear un espai de creació i memòria col·lectiva "per a totes les persones queer, trans i dissidents que tinguin històries per explicar". Ho faran a través de fotografies d’infantesa, records, vivències, referents, llocs de trobada "i petites resistències quotidianes que també formen part de la història de la nostra ciutat". Aquestes històries sovint no apareixen als arxius oficials, "però existeixen i mereixen tenir un espai físic i ser recordades".
No cal experiència
Per participar d’aquesta proposta no cal tenir experiència artística prèvia, "només ganes de compartir, experimentar i crear en comunitat". Aquesta activitat forma part del Cicle Queer Art 2026 del Corralito i compta amb el suport del Servei LGBTIQ de l’Ajuntament de Terrassa.
El Cicle Queer Art 2026 és una proposta artística i comunitària "que té com a objectiu fomentar la visibilitat, la creació i el diàleg al voltant de les identitats dissidents a Terrassa, mitjançant activitats culturals, polítiques i creatives". Aquest cicle vol consolidar-se com un referent a la ciutat per a la comunitat LGTBIQ+, "generant un espai segur i inclusiu per a la trobada, l’expressió, l’experimentació artística i la construcció de xarxes".
Totes les activitats són gratuïtes "i obertes a la comunitat LGTBIQ+". Tenen lloc a la seu del Corralito, al número 64 del carrer de Sant Leopold.
A través de l’art i la cultura, té la intenció de qüestionar "les normes de gènere i sexualitat", així com el fet de proporcionar eines "per a l’empoderament i la memòria històrica queer". A través d'aquest projecte, el centre artístic aspira a generar "un impacte positiu en la consciència, la inclusió i el suport mutu dins la comunitat de Terrassa, sempre des d’una mirada transfeminista".
Tres propostes
Aquest 2026, el programa consta de tres propostes: el 30 de maig es va celebrar part de la 2ª edició del Corredrags de Desviades amb Cosima Carrà; el 7 de novembre es va dur a terme el Taller de Folk Queer i aquest dissabte, 21 de novembre, l’activitat “Construïm el nostre arxiu” tancarà aquesta edició del Cicle Queer Art 2026.
Totes les activitats són gratuïtes "i obertes a la comunitat LGTBIQ+". Tenen lloc a la seu del Corralito, al número 64 del carrer de Sant Leopold.