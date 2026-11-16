Estrelles internacionals de la dansa a Terrassa

Estrelles internacionals de la dansa oferiran el proper cap de setmana dues funcions de virtuosisme a LaFACT Cultural de Terrassa amb l'English National Ballet.
Les "vetllades d'excel·lència", com les qualifica LaFACT, estaran protagonitzades per figures com Ksenia Ovsyanick, Lorenzo Trossello, Ivana Bueno i Haruhi Otani aquest dissabte 21 (20 hores) i aquest diumenge 22 de novembre (18 hores). Estan a la venda les últimes entrades, a 38 euros.
Seran dues funcions "per gaudir d'un variat repertori interpretat per ballarins principals i solistes d’una de les companyies més reconegudes internacionalment", subratllen els organitzadors. El programa proposa un recorregut per grans clàssics del repertori com "El corsari", "Giselle", "Romeu i Julieta", "Diana i Acteó" i "El llac dels cignes", al costat de peces de grans coreògrafs contemporanis com Liam Scarlett, Johan Inger i Crystal Pite, així com peces creades per Stina Quagebeur i Rentaro Nakaaki en exclusiva per a l'English National Ballet.
La direcció de l'espectacle és de Vicenta Hellín (Arena Teatro y Danza), amb la coordinació artística de Jenna Lee i Amy Daniels com a assistent a la coordinació i Andrew Ellis com a coordinador tècnic.
L'elenc el formen Ksenia Ovsyanick (artista associada de l'English National Ballet), Lorenzo Trossello (primer solista de l'English National Ballet), Ivana Bueno (primera solista de l'English National Ballet), Haruhi Otani (primera solista de la companyi), Rentaro Nakaaki (primer solista), Ken Saruhashi (primer solista), Thiago Silva (primer artista de l'English National Ballet), Ashley Coupal (primera artista), Jose María Lorca Menchón (solista) i Anna Ciriano (primera artista).
El programa. Part I
"Diana i Acteó". Intèrprets: Ashley Coupal i Thiago Silva. Música: Riccardo Drigo i Cesare Pugni. Coreografia: Agrippina Vaganova.
"No man's land". Intèrprets: Ksenia Ovsyanick i Rentaro Nakaaki. Música: Franz Liszt. Coreografia: Liam Scarlett.
"El corsari" (acte II). Intèrprets: Anna Ciriano i José María Lorca Melchón. Música: Adolphe Adam. Coreografia: Marius Petipa.
"Body and soul" (escena 6, duo 4). Intèrprets: Ivana Bueno i Lorenzo Trossello. Música: Owen Belton. Coreografia: Crystal Pite.
"Nature boy". Intèrpret: Rentaro Nakaaki. Música: Eden Ahbez. Coreografia: Rentaro Nakaaki.
"Hollow". Intèrprets: Anna Ciriano i José María Lorca Melchón. Música: "Il bell'Antonio", tema III de Giovanni Sollima. Coreografia: Stina Quagebeur.
"El llac dels cignes" (acte III). Intèrprets: Haruhi Otani i Ken Saruhashi. Música: Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Coreografia: Marius Petipa.
El programa. Part II
"Moya". Intèrprets: Ashley Coupal i Thiago Silva. Música: Fabian Reimair. Coreografia: Rentaro Nakaaki.
"Romeu i Julieta". Intèrprets: Ivana Bueno i Lorenzo Trossello. Música: Sergei Prokofiev. Coreografia: Rudolf Nureyev.
"Carmen". Intèrprets: Anna Ciriano i José María Lorca Melchón. Música: Georges Bizet i Rodion Shchedrin. Coreografia: Johan Inger.
"Cha cha and tiara". Intèrprets: Haruhi Otani i Ken Saruhashi. Música: Xavier Cugat. Coreografia: Rentaro Nakaaki.
"Giselle". Intèrprets: Ksenia Ovsyanick i Rentaro Nakaaki. Música: Adolphe Adam. Coreografia: Jean Coralli i Jules Perrot.
Propers espectacles de la 43a Temporada BBVA de Dansa
La temporada culminarà amb la dansa familiar "El Trencanous" (12 i 13 de desembre), una producció de PAR en Dansa / LaFACT amb coreografia de Rodolfo Castellanos a partir de la versió clàssica de Petipà. "L’espectacle recupera tota la màgia d’aquest conte universal que s’ha convertit en una tradició imprescindible del Nadal", comenta LaFACT Cultural.
Avançament
La 44a Temporada BBVA de Dansa és a tocar. Ja s’ha obert la venda de les primeres propostes del 2027. Els dies 16 i 17 de gener, el Ballet Clàssic Internacional presentarà "La bella dorment", una de les grans joies del repertori clàssic, i els dies 30 i 31 de gener tornarà a l’escenari la Compañía Nacho Duato, amb un programa que recupera quatre peces emblemàtiques del coreògraf valencià: "Gnawa", "Liberté", "L’Amoroso" i "Na Floresta".