Un tenor del poble i un misteri antic a Terrassa

El cicle Sons del Temps intenta convertir alguns dels espais patrimonials més emblemàtics de Terrassa “en escenaris provilegiats per redescobrir el patrimoni musical des d’una mirada rigorosa, propera i emocionant”, segons explica l’organizació d’una edició que enguany ha concebut, amb cinc sessions, un recorregut “que abraça gairebé mil anys d’història de la música, des dels cants medievals fins al patrimoni vocal català del segle XX”. En aquest extrem contemporani se situava l’espectacle celebrat aquest divendres passat al convent de Sant Francesc, amb un títol perfectament indicatiu de les seves pretensions. “Emili Vendrell: la veu del poble” va homenatjar la vida i l’obra d’aquest tenor català, referent de la lírica al país a la primera meitat del segle XX. El concert, que formava part de la commemoració dels fets del 4 de setembre de 1713 a Terrassa, s’ha dut a terme a diverses localitats amb l’actor Ferran Frauca, el tenor Roger Padullés i el pianista Jordi Armengol.
La segona cita dels últims dies dins del programa va ser “Misterya celestis soni”, un concert amb combinació de campanes cromàtiques amb orgue que va tenir lloc aquest diumenge passat a l’església de la Sagrada Família, al carrer de Faraday, amb l’actuació de Josep Mateu a l’orgue i Pere Olivé a la percussió històrica.
Les següents propostes del cicle Sons del Temps seran aquest dijous vinent, 10 de setembre, a l’església de Sant Pere, amb “”El primer Requiem de Montserrat” (20.30 hores), i, per tancar el programa, “Al alba venid”, amb Lixsania Fernández, intèrpret de viola da gamba que actuarà a la Casa de l’Esport el 17 de setembre, a les 20.30 hores.
El programa, organitzat per l'Ajuntament, es va obrir el 26 d'agost amb "Amor, no te llame amor", a càrrec d'Opera Omnia.