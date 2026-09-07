Terrassa es tenyeix de groc per no donar l'esquena al suïcidi: "La prevenció comença parlant"

La ciutat de Terrassa omple el calendari d'aquest mes de setembre de groc amb la campanya "Siguem gira-sols", una iniciativa nascuda l'any 2025. Aquesta iniciativa, impulsada per l'associació Els Dols amb el suport de l'Ajuntament, vol posar el focus en el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, que té lloc el proper 10 de setembre. L'objectiu és clar i passa per combatre el silenci històric que envolta aquestes morts per afavorir un entorn segur on es pugui demanar ajuda sense prejudicis.
"És un tema molt complicat, és un tema ple de silenci, de tabú", ha expressat la presidenta de l'associació Els Dols, Kandy Guerrero, durant la presentació de la campanya. Guerrero ha demanat valentia per afrontar la problemàtica i ha recordat que actualment "la primera causa de mortalitat no natural a Catalunya per jove, entre 15 i 29 anys, és la mort per suïcidi". Per il·lustrar aquest canvi de paradigma, la campanya ha escollit com a símbol la flor del gira-sol. La representant de l'entitat ha explicat que "el gira-sol, en dies ennuvolats, es mira entre si per compartir l'energia". "Les persones, què fem? Ens donem l'esquena", ha lamentat.
També s'hi ha afegit el símbol del punt i coma per transmetre el missatge que "la vida hauria de ser precisament això, un punt i coma, no un punt i final: pren-te el teu temps, ves al teu ritme, hi ha recursos, però això molta gent no ho sap". Per fer arribar aquests recursos a la ciutadania, Kandy Guerrero ha explicat que han preparat uns ventalls que incorporen a la part del darrere "telèfons que salven vides", referint-se a les línies gratuïtes com el 900 925 555 de prevenció del suïcidi, el 024 d'atenció a la ideació suïcida i el 061 de Salut Respon.
L'acte central d'homenatge
La jornada clau serà el dijous 10 de setembre a la plaça Vella. Des de les 10 fins a les 20 hores, hi haurà un estand informatiu per acostar els recursos a la ciutadania. A partir de les 16.30 hores es faran tallers infantils i s'obrirà l'exposició fotogràfica "Silencis trencats". La tinenta d'alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas, ha detallat que aquesta mostra és un projecte documental i artístic creat per Jordi Otix i Manu Mitru, en col·laboració amb l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi i l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent. La iniciativa neix del testimoni d'11 persones que han viscut de prop diferents realitats relacionades amb el suïcidi. A les 17.30 hores s'ha programat un contacontes sobre el dol, a les 18 hi haurà la lectura coral d'un manifest, a les 18.30 un concert de la cantant terrassenca Henar i a les 19.30 una exhibició de capoeira.
La regidora ha destacat la necessitat d'implicar tota la comunitat per fer front a aquesta realitat amagada i ha afegit que l'objectiu de la campanya és, precisament, "trencar el tabú, visibilitzar el suïcidi i contribuir a combatre aquest estigma que encara l'envolta". Per a Rivas, és fonamental abordar la problemàtica obrint espais de conversa per parlar-ne "de manera responsable, amb sensibilitat i sense prejudicis". "La prevenció del suïcidi és una responsabilitat compartida i necessita serveis especialitzats, però també comunitats capaces d'escoltar, acompanyar i generar xarxes de suport", ha reivindicat, afegint que "parlar-ne de manera responsable i sense estigmes és també una eina de prevenció".
En aquest sentit, durant la roda de premsa també s'ha reflexionat sobre la resposta dels serveis sanitaris i institucionals. El públic assistent ha posat sobre la taula la dificultat de la sanitat per detectar o frenar a temps el perill quan un jove demana suport. Des de l'associació Els Dols han reconegut aquesta realitat i han assenyalat que, tot i que el protocol de risc de suïcidi ha suposat un avenç, "encara necessita més recursos i suport". A més, han subratllat que fa falta un pla nacional de prevenció per evitar que tota la càrrega d'atenció recaigui exclusivament en petites associacions i en el voluntariat.
Suport integral als supervivents
Més enllà del dia central, el programa preveu accions enfocades tant a la prevenció com a la "postvenció", és a dir, l'atenció a les famílies i amistats de les víctimes. Guerrero ha advertit sobre la forta càrrega emocional i la incomprensió que pateixen els familiars, i ha volgut remarcar que "quan la persona és supervivent no és culpable de res, simplement d'estimar". Dins d'aquest àmbit, el 17 de setembre a les 17.30 es farà un cafè de dol al Bar del Coro Vell per compartir emocions. Al cap de dos dies, el 19 de setembre a les 10.30, arrencarà un grup de dol per mort per suïcidi al Casal Cívic Ca n'Aurell.
El cartell es complementa amb propostes variades com una xerrada per canviar la narrativa del suïcidi el 15 de setembre a les 18.00 al Casal Cívic Pla del Bon Aire, on també es farà un taller d'artteràpia els dies 22 i 29. L'Espai Meraki acollirà sessions d'aromateràpia el dia 18 i de sonoteràpia el dia 24. A més, el jovent tindrà un espai de conversa el 21 de setembre a les 19.00 a l'Espai Connecta per parlar sense por sobre salut mental i pensaments intrusius, posant en pràctica la idea de l'entitat que trencar el silenci és el primer pas per salvar vides.