VÍDEO | Així han "farmejat" aura els joves de Terrassa: "Se'ns n'ha anat de les mans"

Un grup d'amics i una publicació viral a les xarxes socials. Això ha estat tot el que ha calgut per congregar diverses centenes de joves terrassencs, molts d'ells menors d'edat, que han acudit a la trucada del fenomen de les batalles de "farmejar" aura aquest diumenge al Centre. Aquesta activitat consisteix, bàsicament, en dur a terme moviments variats i extravagants per collir o recaptar estil. L'Ainhoa, membre de l'Avispero, el grup convocant, ha afirmat que no s'esperaven una resposta tan massiva. "Tot va començar com una broma dins del grup, però se'ns n'ha anat de les mans", ha dit.
Els duels havien de començar a les 17:30, però la vergonya ha fet endarrerir els tempos de l'activitat. Afortunadament, un noi que anava en patinet ha caigut, cosa que, a més de generar un aplaudiment general al Raval de Montserrat, ha aconseguit trencar el gel i donar forces als primers valents que s'han col·locat al centre. Allà, han dut a terme els seus particulars moviments davant del públic, la majoria del qual estava enregistrant amb els seus telèfons mòbils el transcurs de la batalla. Quan l'organització ha cregut convenient aturar la justa, els participants han anat amb el jutge i, com si de boxa es tractés, s'ha aixecat el braç de la persona vencedora.
La fórmula s'ha repetit amb altres voluntaris que han sorgit d'entre el públic i que també han causat ovacions. "Six-sevens", passos (o intents) de "break dance", moviments d'engany, cartes de l'UNO, però també gestos obscens i fins i tot alguna postura sexual han estat les estratègies entomades pels combatents, els quals han pogut competir en modalitat individual o en parella. "És una manera d'expressar-se, de mostrar el que un mateix és", ha apuntat en Juan, una de les persones que ha sortit victorioses del "ring". Ell ha agafat el camí del "break dance", una disciplina que, ha recordat el "farmejador" d'aura, "és un esport" i que porta practicant des de fa anys.
A causa d'alguns moviments, alguns participants han perdut alguns objectes de les butxaques, sobretot monedes, les quals han estat ràpidament "farmejades" per alguns membres del públic espavilats. Això, però, ha desencadenat en una petita batalla campal, no d'aura, sinó de projectils. Primer han estat monedes, però després s'han llançat altres objectes com ampolles de plàstic buides i altres recipients. Finalment, s'ha donat per acabada la sessió, però és possible que es torni a fer una convocatòria semblant en un futur. "Si ho vol l'Avispero, per què no?", ha comentat l'Ainhoa, mentre que, per la seva part, en Juan ha afirmat que ell tornarà si se'n torna a organitzar una.