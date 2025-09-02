Un terrassenc entre els 18 concursants d’Operación Triunfo 2025

Terrassa tornarà a ser l’epicentre del talent musical amb l’arribada d’Operación Triunfo 2025, i enguany amb una notícia que toca de ben a prop: entre els 18 aspirants seleccionats per participar a la Gala 0 hi ha un terrassenc, el jove artista Mario Barrero, conegut artísticament com Guillo Rist.
La llista dels concursants s’hauria filtrat en les darreres hores després que es detectessin els perfils oficials dels participants a Instagram. Encara que Prime Video havia previst anunciar els noms en els especials OT 2025: "Los elegidos", que s’estrenen el 12 de setembre, tot apunta que el secret ha quedat al descobert.
Segons aquesta filtració, Guillo Rist serà un dels 18 seleccionats que actuaran a la Gala 0, prevista per al dilluns 15 de setembre a les 22 hores en directe a través de Prime Video. Des d’allà, començarà l’aventura de l’Acadèmia, que novament estarà ubicada al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, on també es grava el programa.
Un perfil artístic versàtil
Amb només 23 anys, Guillo Rist ja ha deixat empremta al panorama artístic. Ha publicat dos senzills —Desabrigao i Medio Raro— i compta amb experiència sobre els escenaris en musicals com Grease, Mamma Mia i Romeo i Julieta. A més de cantant, es defineix també com a ballarí i actor, un perfil polifacètic que podria ser un valor afegit dins del concurs.
Una edició amb segell terrassenc
L’edició 2025 d’Operación Triunfo comptarà amb 14 gales en directe, cada dilluns fins al 15 de desembre, totes elles produïdes des de Terrassa. El programa manté així la seva vinculació amb la ciutat, que des de fa anys acull tant el plató com l’Acadèmia.
Amb la presència de Guillo Rist, la ciutat no només serà escenari del programa, sinó que també hi tindrà representació artística pròpia.