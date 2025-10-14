Una exposició de quatre hores sobre l'amistat a Terrassa

Les obres en format “pop-up” emergeixen per un temps, encara que no sempre de manera inesperada. L’exposició Ql·lectiva del centre de creació artística El Corralito s’obrirà aquest divendres, 17 d'octubre, i aquest divendres es tancarà. Seran quatre hores, de 18 a 22, d’expressions artístiques que exploren el concepte de l’amistat, tema triat per a aquesta edició d’un certamen que aquesta vegada reuneix pintura, dibuix, il·lustració, videoart i instal·lació de vuit autors: Carla Coll i Camille Latron, Dani Giménez, Geòrgia Garrigós, el Col·lectiu d’Art El Vapor, Ann Grace Art, Clara Peris, Neus Martínez Farran i l’Escamot.
L’acte, gratuït i obert a tothom, tindrà lloc a la seu del centre, al número 63 del carrer Sant Leopold, i inclourà l’estrena del documental “Muito barulho” de Carla Coll i Camille Latron (61 minuts de durada) i l’actuació musical de PD Onanana, a partir de les 20.30 hores. La Ql·lectiva, que arriba a la 32a edició, és un cicle d’exposicions temporals enfocat a la difusió i promoció de la creació interdisciplinària contemporània jove d’artistes i col·lectius artístics de Terrassa i voltants. Com explica la pròpia comunitat, “és una plataforma paral·lela al circuit institucional d’exposicions, activa des del 2016” i té l’objectiu de donar a conèixer artistes locals per fer xarxa, apropar l’art a la joventut “i impulsar la creació i participació en els projectes locals”.
Què passa quan una amistat s'acaba?
Cada edició de l’exposició gira al voltant d’un concepte, “col·lectivitzant així l’art i posant en diàleg obres i discursos". El títol de la convocatòria d’aquesta edició, “Les amigues”, planteja diverses preguntes: “Què és ser amiga d’algú? Què significa ser amigues? Què fan les amigues quan estan juntes? Què passa quan una amistat s’acaba?”.
En l’imaginari cultural, el vincle d’amistat es relaciona amb la incondicionalitat i la sinceritat. “S’ha idealitzat aquest vincle? En una era on l’amor ha estat teoritzat i qüestionat, s’ha dipositat l’esperança en les amigues, com si amor fos cosa d’amor romàntic i l’amistat una altra cosa”, reflexiona l’associació. “Les amigues com a persones que cuiden més enllà de la família. Posar el focus en les amigues ens fa pensar en noves maneres de trobar-nos, de relacionar-nos. Quan parlem de qüestionar el capitalisme no només pensem en allò productiu; repensar com ens relacionem i com ens estimem també ens acosta a noves maneres d’habitar més comunitàries i justes”, conclou El Corralito.