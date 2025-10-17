"Vaiana", el musical del moment, i de l'aperitiu a Terrassa

Els musicals no són només per al vespre i menys quan pertanyen a l’àmbit, cada cop més reeixit, dels espectacles per a un públic familiar. És el cas de “Vaiana, el musical del momento”, que arriba aquest cap de setmana a la ciutat amb més de 20 personatges i ballarins a l’escenari de La Factoria Cultural de Terrassa (LaFACT). Serà aquest diumenge, en dues sessions. La primera, a les 12.30 hores. La segona, a les 18.
Les veus són en “rigorós directe”, com es deia abans, en un espectacle ple de coreografies i projeccions que narra la història de l’entusiasta Vaiana, destinada a convertir-se algun dia en la cap de l’illa de Motonui. Quan els aldeans deixen de pescar peixos i les collites fallen, descobreix que el semidéu Maui és el responsable del desastre després d’haver robat el cor de la deessa Te Fiti.
Salvar l'illa
L’única manera de salvar l’illa és aventurar-se a l’oceà i trobar en Maui perquè restitueixi el cor de la deesa. La Vaiana emprendrà el viatge acompanyada del seu inseparable amic Heihei. Els espectadors assistiran a un recorregut farcit de desafiaments en el qual la protagonista és guiada pels savis consells de la seva estimada àvia Tala, sempre connectada amb ella i amb l’oceà.
L’espectacle té una durada de 80 minuts i les entrades, un cost d’entre 18 i 20 euros. Si no ocupen butaca, els menors de 2 anys no paguen entrada.