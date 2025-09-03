Votació popular a Terrassa: "Poltergeist", "Re-animator" o "Los pájaros"?

Ha començat la votació popular per completar la selecció de títols de Les 12h Hores Fantàstiques de Terrassa. A través d’un sistema de participació en línia, el públic acabarà escollint una de les sis pel·lícules que es projectaran durant la marató del dissabte 25 d’octubre. L'elecció popular ha de triar entre aquestes tres obres clàssiques: "Poltergeist", "Re-animator" o "Los pájaros".
El Cinema Catalunya es prepara per acollir la sisena edició de Les 12h Fantàstiques, una marató de cinema fantàstic i de terror. Durant tot el dissabte 25 d’octubre, des de les 12 hores fins passada la mitjanit, la sala centenària del carrer de Sant Pere projectarà sis pel·lícules del gènere. Com ja és tradició, una d’elles l’ha d’escollir el públic mitjançant un sistema de votació en línia que ja està obert i que finalitzarà d’aquí a tres setmanes, el diumenge 21 de setembre.
Així, en la votació popular s’ha de triar entre tres propostes, que són les següents: "Poltergeist" (Tobe Hooper, 1982), "Re-animator" (Stuart Gordon, 1985) i "Los pájaros" (Alfred Hitchcock, 1963).
"Poltergeist"
Aquesta mítica cinta dirigida per Tobe Hooper va ser escrita i produïda ni més ni menys que per Steven Spielberg l’any 1982. En cas de ser escollida, es podrà veure en versió original sibtitulada en castellà (VOSE). Segons els responsables del Cinema Catalunya, "sens dubte seran molts els cinèfils que recordaran amb nostàlgia l’estranya casa de la família Freeling, on hi passaran tota una sèrie de fenòmens paranormals".
"Re-animator"
Un clàssic dins la votació popular de Les 12h Fantàstiques que, en edicions anteriors, li ha anat per molt poc i s’ha quedat a les portes de ser el film escollit pel públic. Es tracta d’una pel·lícula de culte dins del gènere del cinema gore. El film, que es podrà veure doblat al castellà, explica com un estudiant universitari de medicina aconsegueix desenvolupar un líquid que reanima els morts.
"Los pájaros (Alfred Hitchcock's The Birds)"
Es projectarà en 35mm. És un altre gran clàssic de la història del cinema de terror. Aquest icònic dirigit per Alfred Hitchcock el 1963 farà que el públic rememori a la gran pantalla les angoixants escenes protagonitzades per Tippi Hedren. Tot plegat, amb el gran al·licient de veure una pel·lícula analògica, en el format tradicional de 35mm, i en versió original subtitulada en castellà (VOSE).
Selecció completada
Un cop tancat el període de votació, la pel·lícula amb més suports completarà la selecció de títols de Les 12 hores Fantàstiques. Un cartell d’autèntic luxe, format aquest cop per "Willow", "La cosa" (en VOSE), "Terminator", "El orfanato" i "28 días después".
Quan falta poc menys de dos mesos per la cita, ja hi ha prop de 120 abonaments venuts, mantenint així el mateix ritme de vendes de l’any passat per aquestes dates. Els abonaments es poden adquirir per un preu reduït de 23 euros fins el 30 de setembre. A partir de l’1 d’octubre, es vendran els abonaments per 25 euros i les entrades per a les sessions individuals, a 6 euros.
Tant per participar en el sistema de votació del film que queda per escollir com per comprar abonaments només cal visitar el web cinemacatalunya.cat.