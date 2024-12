Terrassa atrau aquest cap de setmana diversos talents de la comarca. I la Nova Jazz Cava s’erigeix en el seu altaveu. Avui mateix, serà Gerard Pola qui actuï (22 hores), en format de quintet.

Pola hi presentarà el projecte de final de carrera amb un repertori de temes propis que conformen una interessant simbiosi amb sonoritats de jazz modern i tradició. De fet, s’acompanya d’un quartet format per Paco Fernández a la trompeta, Cristopher Pérez al saxo, Guillaume Coulbois al piano i David Muñoz al contrabaix, tots ells companys de l’ESMUC.

Precisament, el quartet liderat pel saxofonista originari de Lanzarote, Cristopher Pérez, s’acaba de proclamar guanyador del “Concurso Juventudes Musicales de España” en la 110ª convocatòria de jazz, amb els mateixos Coulbois i Muñoz –membres del quartet de Pola- i Daniel Pimienta a la bateria.

Terrassenc de naixement però arrelat a Sabadell, Gerard Pola és un habitual de la Nova Jazz Cava. Hi ha tocat en 13 ocasions, uns cops presentant projectes específics amb música de Chick Corea i Wayne Shorter. I d’altres, obrint diverses Jam Sessions. La seva música és fresca i creativa. S’inspira en les noves veus de l’escena novaiorquesa, com Jonathan Finlayson, Immanuel Wilkins o Simon Moullier. Actualment, està finalitzant la seva etapa formativa cursant un màster a la Manhattan School of Music de Nova York.

Concert solidari

A més a més, demà dissabte (22 hores) tindrà lloc el concert solidari a benefici del “Projecte comunitari per menors amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i familiars” de Mútua de Terrassa.

Està impulsat per l’Associació de Músics de Jazz de Terrassa (MujazzT) i els representarà la vocalista d’Ullastrell Núria Palet. La cantant lidera la proposta -a quartet- amb alguns dels seus col·laboradors habituals, que faran sonar estils com jazz, groove, soul i bossa nova.

El jazz vallesà se cita a casa nostra