Exalumnes de l’ESCAC opten a 12 premis Goya

Els alumnes de l’ESCAC han rebut 12 nominacions pels premis Goya, que es lliuraran al febrer de 2025. Probablement la cirereta podria ser “Casa en flames”, que està nominada com a Millor Pel·lícula. En aquesta producció han participat molts exalumnes del centre de formació terrassenc, com ara els productors Toni Carrizosa, Kike Maíllo, Ana Eiras (qui serien les persones que recollirien l’estatueta, en cas de victòria).

Tambe el director Dani de la Orden ha estat alumne de l’ESCAC, si bé no ha aconseguit la nominació a Millor Director. En canvi, sí que va aconseguir aquesta nominació als premis Gaudí (de l’Acadèmia de Cinema catalana), que s’entreguen al gener.

Tornar als Goya, l’exalumne Edu Galan també està nominat com a Millor Guió, per casa en Flames. I l’exalumna Mar Coll com a autora del Millor Guió Adaptat per “Salve Maria”.

Direcció de fotografia

Ara bé, on l’ESCAc despunta és en la direcció de fotografia. I és que fins i a tres de les cinc candidatures recauen en exalumnes formats a Terrassa. Es tracta d’ Issac Vila, per “El 47”, Edu Grau per “La habitación de al lado” i Griselda Jordana per “Soy Nevenka”.

“Les tres nominacions en la categoria de Millor Direcció de Fotografia consoliden el prestigi de la ESCAC com un referent en la formació de professionals d’excel·lència en l’àmbit cinematogràfic”, asseguraven ahir fons de l’ESCAC.

També l’apartat de curtmetratges deixa una bona collita per l’ESCAc, amb quatre nominacions. Pel que fa a la categoria de Millor Curtmetratge Documental, s’ha nominat “Els buits”, dirigida entre d’altres per l’exESCAC sa Luengo (Alumni); així com “Semillas de Kivu”, de Néstor López.

Pel que fa al Millor Curtmetratge de Ficció, s’ha nominat “Betiko gaua”, d’Ander Sagardoy, així com “La gran obra”, de Lluís Quílez (en aquest cas pel guió i producció).

A més a més, l’exalumna Marta Buzaco està nominada en la categoria de Millor Direcció Artística per la seva tasca a “El 47”, mentre que Anna Harrington competirà pel premi a Millor So amb el film “La habitación de al lado”.

Aquestes 12 nominacions als Goya s’afegeixen a les 22 nominacions als premis Gaudí, que es van donar a conèixer fa dues setmanes.

Exalumnes de l’ESCAC opten a 12 premis Goya