Conrad Roset rep la Creu de Sant Jordi

Conrad Roset va recollir dilluns la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2024 en una cerimònia celebrada al Teatre Nacional de Catalunya, a Barcelona. Entre les 20 personalitats i les deu entitats que va distingir el Govern hi havia Nomada Studio, del terrassenc Conrad Roset. Aquest estudi acaba de llançar al mercat el videojoc “Neva”, després de l’èxit internacional de “Gris”, el seu primer treball.

De fet, “Neva” acaba de rebre el dia 12 d’aquest mes de desembre el premi com a millor joc d’impacte social en el marc dels prestigiosos Game Awards, coneguts com els Oscar dels videojocs.

El premi per a Nomada es deu “al seu talent creatiu i la seva cabdal aportació al món de cultura digital i el videojoc fets a Catalunya”. Aquest estudi de desenvolupament de videojocs va néixer gràcies a la unió de forces dels seus tres creadors: Adrián Cuevas, Roger Mendoza i Conrad Roset. A l’hora d’atribuir-li el guardó, es va tenir en compte que “el seu equip està format per un conjunt de desenvolupadors i artistes experimentats fora dels videojocs, en disciplines com la il·lustració, la pintura i el disseny gràfic, que col·laboren per crear productes en què l’art audiovisual i l’entreteniment dialoguen de tu a tu a la perfecció”.

D’èxit a èxit

El primer videojoc de Roset, “Gris”, s’ha convertit en un joc d’èxit que ha venut més de tres milions de còpies i també ha guanyat, gràcies a la seva qualitat, premis tan prestigiosos com els Game Awards. Una gran simbiosi de talent que situa aquest estudi de Barcelona com un dels referents al seu àmbit a escala nacional i internacional. El premi arriba després que Roset hagi rebut, aquest mateix any, el Premi Nacional de Cultura que atorga igualment la Generalitat de Catalunya.

Entre els guardonats d’aquesta edició del 2024 hi havia també la futbolista del Barça Aitana Bonmatí, el matemàtic Salvador Alsina, la periodista Àngels Barceló, l’alpinista Kilian Jornet o l’actor Eduard Fernández, així com Eudald Carbonell, Jordi Sabaté, Judith Nedderman, Joan Liaño i el grup Sabor de Gràcia, entre altres.

Una altra Creu de Sant Jordi per a Jordi Camí

L’egarenc Jordi Camí va rebre també la Creu de Sant Jordi. El catedràtic emèrit va ser distingit per la seva tasca científica i social. És un impulsor dels estudis de biomedicina de la Pompeu Fabra.