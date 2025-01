Ja quan fèiem els assajos, intuíem que aniria bé. Però la resposta de la gent ha estat excepcional”, sosté Maria Miralda, presidenta d’Amics de les Arts i alhora actriu del seu Grup de Teatre.

Es refereix a “Incendis”, adaptació de la colossal obra de Wajdi Mouawad que van estrenar a principis de novembre i de la qual han fet 21 funcions al llarg de sis setmanes de temporada. De fet, no hi ha obra que faci temporada (per llargària) com el projecte anual del grup de teatre d’Amics.

El resultat són uns 1.500 espectadors i molt bones ressenyes en premsa. “Mira que teníem una mica de por, per la durada de 3 hores… Però ningú ens ha dit que se li fes llarg!”, diu satisfeta Miralda.

Una obra dura i densa que, tanmateix, ha funcionat molt bé en el boca-orella entre la ciutadania terrassenca. Tanmateix, ara no marxarà de gira per altres ateneus catalans (com sí que ha succeït en anys anteriors). “Degut a l’escenografia i decorats de grans dimensions, no podem traslladar-la amb facilitat”, enraona Miralda.

“Incendis”, boom del teatre terrassenc al 2024: Atreu 1.500 espectadors