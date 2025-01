Més varietat que mai al Premi Ciutat de Terrassa de Teatre

El teló de la Sala Crespi s’alçarà novament per rebre la 51a edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, una de les cites culturals més esperades de la ciutat. Organitzat pel Casal de Sant Pere, aquest concurs de teatre amateur torna amb una proposta que combina tradició, modernitat i, sobretot, passió per les arts escèniques. Del 25 de gener al 6 d’abril, un total d’onze obres faran vibrar el públic.

”Encarem aquesta nova edició amb orgull i il·lusió”, diu Eduard Garcia, president del Casal de Sant Pere. Després de celebrar les noces d’or del certamen l’any passat, Garcia destaca que el concurs arriba amb “més força, més teatre i més varietat que mai”.

El programa d’enguany ofereix una rica diversitat de gèneres: des de clàssics de la literatura teatral, com “Terra Baixa” d’Àngel Guimerà i “El Tartuf” de Molière, fins a propostes contemporànies que aborden temes universals com l’amor, la família i la dignitat humana. Amb la interpretació de diferents companyies amateurs, els espectadors podran gaudir de comèdies, clàssics catalans i del teatre de sempre, musicals, drama…

El concurs arrencarà amb força el pròxim 25 i 26 de gener amb una versió de “Terra Baixa”, fora de concurs, a càrrec de la companyia terrassenca Qollunaka Grup de Teatre. Aquesta obra d’Àngel Guimerà marcarà el to d’aquesta 51a edició.

La segona proposta, que tindrà lloc el 2 de febrer, serà “Rita”, de la dramaturga Marta Buchaca. Aquesta tragicomèdia vol plantejar-nos què significa viure amb dignitat i debatre sobre la legitimitat que tenim a l’hora de decidir sobre la mort dels altres.

També hi haurà obres com “El tràmit” (9 de febrer), la qual explica la història del Sr. Buixó, que acaba de vendre la seva Roomba al Wallapop. Per celebrar-ho, es compra un gelat… i de cop es desperta en un búnquer del CNI, en què tres “honorables” científics el volen peritar.

El 16 de febrer, l’obra “Negra sobre punt blanc” portarà un drama històric que ens transportarà a la visita que va fer el cap de la Gestapo alemanya, Heinrich Himmler, a Barcelona. Una setmana més tard, el diumenge 23 de febrer, arribarà a la Sala Crespi un altre drama: ”El miracle d’Anna Sullivan”.

D’altra banda, el 2 de març gaudirem del clàssic “El Tartuf”, de Molière, una sàtira que mai passa de moda, mentre que el 9 de març, el grup ACR de Fals presentarà “Maria Rosa”, un drama rural inspirat en una història real.

També es podrà gaudir de “La criada de dues mestresses”, que es representarà el pròxim 16 de març. El dia 23 serà el torn de “M’esperaràs?”, una obra que explica la història d’un matrimoni feliç que organitza una cita per al seu millor amic.

El concurs tancarà amb dues obres fora de concurs: “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré” (29 i 30 de març) i “6 autors en cerca d’uns personatges” (5 i 6 d’abril).

Les entrades van des dels 12 euros i ja estan disponibles a la web de la Sala Crespi, amb l’opció d’un abonament de 120 euros per gaudir de totes les obres.

“Salut de ferro” del teatre amateur

La qualitat del teatre amateur català és un dels punts centrals que el president del Casal de Sant Pere vol ressaltar. “El teatre fet per persones amateurs, és a dir, persones que estimen el teatre, ha assolit un nivell que el fa comparable amb qualsevol altra proposta de teatre professional” expressa. En la mateixa línia, Eduard Garcia destaca que “el teatre amateur català està en plena forma, i així ens ho demostren les companyies any rere any”, manifestant que “és un tòpic però cal dir-ho i és de justícia: el teatre amateur català gaudeix d’una salut de ferro”.