“Mahila”: Una òpera amb 120 persones a l’escenari

Quan s’aixequi el taló divendres a les 20 hores en punt, s’encetarà un espectacle pel qual passaran fins a 120 terrassencs. Una òpera multitudinària (per la dimensió) i comunitària (pels llaços trenats).

Una batucada, l’Esbart, cors de cantaires, dansa d’estil Bollywood, gòspel… I els mateixos solistes. Una complexa organització per posar en escena l’òpera “Mahila”, de Joan Martínez Colás. Ell mateix explica: “La inspiració per la història em va venir l’any 2004, quan vaig fer un viatge amb la família a l’Índia. També em va ajudar haver estat al Nepal, al Marroc… Perquè veus que hi ha formes de viure l’espiritualitat i el sentit material d’unes altres maneres”.

De fet, l’obra està ambientada en aquells ambients massificats de la Índia. “‘Mahila’ és una dona fruit d’una violació, amb la mort violenta de la mare, un pare que tot just té interès en ella per vendre-la…”, sosté Colás, qui també actuarà com a tenor durant l’obra (en el paper de Ferran).

De fet, aquesta és la base per la novel·la que ha escrit (ara es troba en fase de revisió) i de la qual ha extret els elements centrals per fer el llibret de l’òpera.

Després de ser adoptada per una família occidental, finalment descobreix el misteri que envolta el seu passat. “I entraran en joc dues maneres de funcionar: l’occidental i l’oriental”, afegeix Colás.

El personatge de Mahila

La soprano Laia Camps la descriu així l’evolució del personatge: “‘Mahila’ és una heroïna moderna. Una dona capaç d’enfrontar-se a la seva realitat i convertir-se en una peça fonamental per millorar el seu entorn, en clau d’apoderament femení”.

Al seu torn, Colás apunta que és encara més important “en contextos de tribus, persones supersticioses, religioses…”. “I aquí, ‘Mahila’ li dona un sentit de modernitat”, remata.

A més a més, Camps sosté que el final d’aquesta heroïna és diferent del d’altres òperes clàssiques. “Tenim òperes protagonitzades com ‘Carmen’, ‘Tosca’, ‘Madame Buterfly’… Tots elles amb finals molt dramàtics. En canvi, ‘Mahila’ és una òpera del segle XXI, que apodera, que pot funcionar com a reflexió”, sosté Camps.

I afegeix un desig: “Tant de bo quedi en cartera, dins el catàleg d’òperes que es poden anar representant”.

I és que Joan Colás i Laia Camps impulsen una òpera benèfica, cada any, en favor de l’ONG Som Riures. L’any 2024, per exemple, van representar una adaptació de “La Traviatta”.

Un projecte anual en el qual es barregen professionals amb intèrprets i músics amateurs. “Això la fa una òpera molt participativa, amb gent que s’hi dedica i d’altres que no”, diu Camps.

Dentistes solidaris

Es tracta d’una funció benèfica, ja que els diners recaptats estaran destinats a Som Riures. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre, que té com a objectiu fer arribar l’assistència odontològica a persones sense recursos de Terrassa i rodalies.

“Una direcció de regidoria complexa”

La direcció escènica de “Mahila” la comanda Cristina Salmerón. “Es tracta d’una obra complexa, amb més d’un centenar de per dones a l’escenari i entre bambolines que cal coordinar”, sosté. “Cal donar entrades i sortides, mira que tot encaixi… Hi ha molta feina de regidoria de l’espectacle”, afegeix.

De fet, entre aquestes quasi 120 persones, trobem els membres de les corals Barcelona Classic Academy i Coral infantil Happy (pertanyent a l’Escola Tecnos). També hi haurà ballarins de l’escola de Núria Zaragoza, de la Neit Danza i de l’Esbart Egarenc del Social. I pel que fa a la figuració, serà responsabilitat del Grup de Teatre 34 passes i del Grup de Teatre Dones d’Egara. A més a més, hi actuen German de la Riva (baríton), Merche Handrich (mezzosoprano) i Daniel Rodríguez (baríton). Daniel Garcia estarà al piano.

“Mahila”: Una òpera amb 120 persones a l’escenari