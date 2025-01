LaFACT Cultural exhaureix les entrades per “La bella dorment”

“La bella dorment” arriba aquest diumenge, 26 de Gener, LaFACT Cultural. En el marc de la 42a Temporada BBVA de Dansa, la companyia (amb seu a la República Txeca) ofereix una versió del gran clàssic de la dansa amb l’espectacular escenografia d’Eugeny Gurenko i magnífics solistes internacionals.

L’espectacle està dirigit per Andrey Sharaev i arrenca a les 18 hores. Tanmateix, les entrades ja estan exaurides, informen des de LaFACt Cultural.

Aquesta peça, estrenada el 1841 a l’Òpera de París, és una obra mestra absoluta del ballet romàntic i es considera una obra fonamental de la dansa clàssica tant pel tractament dels ideals romàntics com per l’ús de la tècnica teatral més refinada del segle XIX.

Anteriorment el Ballet Clàssic Internacional ha portat a LaFACT “Giselle” (gener 2024) i un altre cop “La Bella Dorment” el febrer de 2023.

La Bella Dorment, és un gran ballet amb tres grandioses festes de Palau: la presentació de la recent nascuda Princesa Aurora, el seu 16è aniversari i el seu casament, i finalment el preciós acte de son.

Andrey Scharaev, director

Graduat com a coreògraf i professor a l’Acadèmia de Música, Teatre i Belles Arts de Chisinau (Moldàvia), va ser solista del Ballet Nacional del Moldàvia durant deu anys i va treballar en nombroses companyies de renom com el Ballet Clàssic de Columbia, el Ballet Internacional de Philadelphia, el Ballet Imperial Rus, el Ballet de Sant Petersburg i el Ballet de Moràvia (República Txeca). A més a més, ha actuat en gires per Europa, els Estats Units i Canadà.

