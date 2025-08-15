Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 16 d'agost del 2025

Publicat el 15 d’agost de 2025 a les 19:29
Actualitzat el 15 d’agost de 2025 a les 19:32

Aquestes són les cerimònies del dissabte 16 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Josefa Herraiz, 88 anys

Data de la defunció: 14 d'agost
Cerimònia: 16 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Guil, 95 anys

Data de la defunció: 14 d'agost
Cerimònia: 16 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Agustí Cadevall, 82 anys

Data de la defunció: 14 d'agost
Cerimònia: 16 d'agost, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Aguirre, 93 anys

Data de la defunció: 15 d'agost
Cerimònia: 16 d'agost, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Joan Planas, 71 anys

Data de la defunció: 15 d'agost
Cerimònia: 16 d'agost, a les 18.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

