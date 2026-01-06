Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 7 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimecres 7 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Alberto Navarro Hernández, 79 anys
Data de la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Isabel Campaña Aguilera, 87 anys
Data 7e la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Juárez Uroz, 72 anys
Data de la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Francesc Falguera Bové, 75 anys
Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Elisabet Carreras Corderas, 72 anys
Data de la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa
Rafel Giménez Brossa, 79 anys
Data de la defunció: 6 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Lao Del Hoyo, 76 anys
Data de la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Vicenç Centelles Téllez, 68 anys
Data de la defunció: 6 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa