Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 7 de gener del 2026

Publicat el 06 de gener de 2026 a les 19:09
Actualitzat el 06 de gener de 2026 a les 19:24

Aquestes són les cerimònies del dimecres 7 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Alberto Navarro Hernández, 79 anys

Data de la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Isabel Campaña Aguilera, 87 anys

Data 7e la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Juárez Uroz, 72 anys

Data de la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francesc Falguera Bové, 75 anys

Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Elisabet Carreras Corderas, 72 anys

Data de la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa

Rafel Giménez Brossa, 79 anys

Data de la defunció: 6 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Lao Del Hoyo, 76 anys

Data de la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Vicenç Centelles Téllez, 68 anys

Data de la defunció: 6 de gener del 2026
Cerimònia: 7 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

