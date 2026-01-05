Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 6 de gener del 2026

Publicat el 05 de gener de 2026 a les 18:58
Actualitzat el 05 de gener de 2026 a les 18:59

Aquestes són les cerimònies del dimarts 6 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Julia López Arias, 84 anys

Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 6 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Manuela Fernández Barroso, 89 anys

Data de la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 6 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Marina Barrón Cerdán, 84 anys

Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 6 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Isabel Gutiérrez Bueno, 89 anys

Data de la defunció: 5 de gener del 2026
Cerimònia: 6 de gener del 2026, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

