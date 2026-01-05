Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 6 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimarts 6 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJulia López Arias, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de gener del 2026\r\nCerimònia: 6 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nManuela Fernández Barroso, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de gener del 2026\r\nCerimònia: 6 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMarina Barrón Cerdán, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de gener del 2026\r\nCerimònia: 6 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nIsabel Gutiérrez Bueno, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de gener del 2026\r\nCerimònia: 6 de gener del 2026, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n