Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 22 de novembre del 2025

Publicat el 21 de novembre de 2025
Actualitzat el 21 de novembre de 2025 a les 19:04

Aquestes són les cerimònies del dissabte 22 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Balbina Pueyo Lafuerza, 90 anys

Data de la defunció: 20 de novembre
Cerimònia: 22 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

José Antonio Ruiz Sánchez, 75 anys

Data de la defunció: 20 de novembre
Cerimònia: 22 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Isabel Martínez Mateo, 81 anys

Data de la defunció: 20 de novembre
Cerimònia: 22 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

