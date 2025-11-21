Aquestes són les cerimònies del dissabte 22 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nBalbina Pueyo Lafuerza, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de novembre\r\nCerimònia: 22 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosé Antonio Ruiz Sánchez, 75 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de novembre\r\nCerimònia: 22 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nIsabel Martínez Mateo, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de novembre\r\nCerimònia: 22 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n