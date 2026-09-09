Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 10 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de setembre de 2026 a les 19:28

Aquestes són les cerimònies de dijous 10 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio García Ruiz, 92 anys

Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 9 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Nati Encuentra Nogués, 84 anys

Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 10 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Ramón del Rosal Rodríguez, 75 anys

Data de la defunció: 7 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 11 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

José María Reyes Galisteo, 81 anys

Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 12 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco Torre Fernández, 91 anys

Data de la defunció: 9 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 16 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

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