Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 10 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 10 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Antonio García Ruiz, 92 anys
Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 9 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Nati Encuentra Nogués, 84 anys
Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 10 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Ramón del Rosal Rodríguez, 75 anys
Data de la defunció: 7 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 11 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
José María Reyes Galisteo, 81 anys
Data de la defunció: 8 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 12 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Francisco Torre Fernández, 91 anys
Data de la defunció: 9 de setembre
Cerimònia: 10 de setembre, a les 16 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa