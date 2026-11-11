Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 12 de novembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 12 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntonio M.Gil Martínez, 79 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de novembre\r\nCerimònia: 12 de novembre, a les 9.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRamón Caballero Delgado, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 d'octubre\r\nCerimònia: 12 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPepi Carrillo Olmo, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 11 de novembre\r\nCerimònia: 12 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarlos Martínez Martínez, 68 anys\r\n\r\nData de la defunció: 10 de novembre\r\nCerimònia: 12 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n