Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 12 de novembre del 2026

Defuncions

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de novembre de 2026 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies de dijous 12 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio M.Gil Martínez, 79 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 9.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Ramón Caballero Delgado, 80 anys

Data de la defunció: 29 d'octubre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Pepi Carrillo Olmo, 81 anys

Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Carlos Martínez Martínez, 68 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 12 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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