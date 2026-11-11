Els piquets de la vaga general de l'11 de novembre han tallat la C-58 a Terrassa aquest dimecres al matí. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la circulació ha quedat interrompuda en tots dos sentits de la marxa entre els punts quilomètrics 21 i 22, en una afectació comunicada a les 7.33 hores. Poc abans de les 8.30 hores, el trànsit s'ha reobert en tots dos sentits.
Durant la protesta, els participants han cridat consignes com “No s’entén: gent sense casa i cases sense gent”, en referència a la problemàtica de l’habitatge.
La policia ha regulat el trànsit a la sortida de Terrassa per la Rambleta, a l'accés a l'autopista, arran de les afectacions provocades pel tall.
La incidència s'emmarca en les mobilitzacions convocades amb motiu de la vaga general i que, des de primera hora, han provocat nombroses incidències a la xarxa viària catalana. Una publicació a les xarxes socials atribueix el bloqueig de la C-58 al comitè de vaga de Terrassa.
La mateixa autopista ha registrat altres afectacions. A l'altura de Sabadell, la calçada ha quedat tallada en sentit sud entre els quilòmetres 12 i 14, mentre que a Barcelona també hi ha hagut un tall en tots dos sentits.
En el conjunt de Catalunya, els piquets han interromput la circulació en gairebé una trentena de carreteres i han bloquejat accessos a diversos polígons industrials. Entre les vies afectades hi ha les rondes de Barcelona, l'AP-7 en diferents punts, l'A-2 al Baix Llobregat i la C-33 a Montcada. També hi ha talls a les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona.
Polígons aturats
Entre els polígons industrials aturats els sindicats destaquen Mercabarna, Badalona-Montigalà, La Maquinista-Potosí, Fira Hospitalet, Can Parellada (Terrassa), Santa Anna (Sant Fruitós de Bages), la Zona Franca o el de Rubí.