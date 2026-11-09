Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 10 de novembre del 2026

Defuncions

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de novembre de 2026 a les 19:11
Actualitzat el 09 de novembre de 2026 a les 19:12

Aquestes són les cerimònies de dimarts 10 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Villar Moral, 76 anys

Data de la defunció: 9 de novembre
Cerimònia: 10 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Clara Estadella Bonet, 93 anys

Data de la defunció: 8 de novembre
Cerimònia: 10 de novembre, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Mari Carmen Campoy Lavale, 84 anys

Data de la defunció: 8 de novembre
Cerimònia: 10 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

César Fleitas Benítez, 62 anys

Data de la defunció: 6 de novembre
Cerimònia: 10 de novembre, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Salva López Sánchez, 60 anys

Data de la defunció: 8 de novembre
Cerimònia: 10 de novembre, a les 16.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Bernardo Muñoz Gil, 69 anys

Data de la defunció: 9 de novembre
Cerimònia: 10 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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