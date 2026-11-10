Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 11 de novembre del 2026

Defuncions

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de novembre de 2026 a les 19:12
Actualitzat el 10 de novembre de 2026 a les 19:13

Aquestes són les cerimònies de dimecres 11 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Prados Castellano, 86 anys

Data de la defunció: 9 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Dolors Montblanch Utset, 85 anys

Data de la defunció: 9 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Andrés Zamora Zamora, 70 anys

Data de la defunció: 9 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Basilisa Fernández Tamayo, 92 anys

Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 15.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Luis Miguel Faura Domínguez, 77 anys

Data de la defunció: 9 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Rosa Monzonis Escolà, 90 anys

Data de la defunció: 9 de novembre
Cerimònia: 11 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

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