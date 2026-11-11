Els partits escenifiquen l’inici de la campanya

La campanya electoral de les eleccions generals del pròxim 29 de novembre arrencarà oficialment aquest 13 de novembre, però els partits polítics viuran la nit prèvia el seu particular tret de sortida. Com marca la tradició, les formacions escenificaran l’inici de la cursa electoral amb la descoberta i la penjada dels primers cartells, en actes convocats a partir del vespre en diferents punts de Terrassa.
El PSC, Junts i ERC ja han anunciat on celebraran aquesta cita simbòlica, que servirà per donar el tret de sortida a quinze dies de campanya. Els socialistes s’han citat a la plaça Didó, on comptaran amb la presència de Rosa Sanz, número 6 de la candidatura del PSC per Barcelona al Congrés dels Diputats, i Javi García, portaveu adjunt socialista a la ciutat.
Per la seva banda, Junts ha escollit un dels espais més emblemàtics de la ciutat, la Torre del Palau. L’acte de descoberta del cartell electoral i la posterior penjada aniran a càrrec de Joan Baltà, terrassenc que ocupa el número 20 de la llista de Junts per Barcelona, i Julio Díaz, president local de la formació.
ERC també ha convocat la seva militància al passeig de les Lletres. Els encarregats de protagonitzar l’inici de campanya seran Cesc Poch, candidat del Vallès Occidental a les eleccions generals, i Ona Martínez, portaveu republicana a Terrassa.
Els Comuns, amb Front Ampli, per part seva, ho duran a terme a les escales d'entrada del Mercat de la Independència.
La penjada de cartells és un dels rituals més arrelats de les campanyes electorals. Més enllà de la col·locació de la propaganda als espais habilitats, la cita de nits com aquesta s’ha convertit en una primera mostra de mobilització de les candidatures i en una oportunitat per presentar els seus representants.