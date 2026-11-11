La Cecot parla de "normalitat" als polígons, amb problemes "puntuals" de mobilitat i accés

La jornada de vaga general d'aquest dimecres 11 de novembre ha començat amb una situació de "normalitat generalitzada" als polígons de Terrassa, tot i algunes dificultats de mobilitat i d'accés als centres de treball, assegura la Cecot. Segons el primer balanç de la patronal, elaborat amb informació recollida entre les empreses i les àrees d'activitat empresarial fins a les 9 hores, l'activitat es desenvolupava amb normalitat al conjunt dels polígons, inclòs el Polígon Nord, on també estava prevista la celebració habitual del Mercadal dels dimecres.
En un segon balanç, amb dades recollides fins a les 11 hores, la Cecot estima que el seguiment de la vaga ha estat del 7,5% entre les plantilles de les empreses associades que han respost el seu sondeig. La consulta ha obtingut prop de 200 formularis vàlids, principalment d'empreses de Terrassa i d'altres municipis del Vallès, tot i que també n'inclou d'altres punts de Catalunya.
Pel que fa a l'activitat productiva, el 75% de les empreses enquestades assegura que l'ha pogut mantenir amb normalitat, mentre que un 22,1% ha registrat una activitat parcial i un 2,9% no ha pogut desenvolupar-la de manera habitual. El 51,5% no ha comunicat incidències operatives, el 35,3% n'ha tingut de lleus, el 4,4% de moderades i el 8,8% de greus.
La valoració mitjana de l'impacte de la vaga entre les empreses participants és de dos punts sobre cinc. El 72,1% situa l'afectació en els nivells més baixos de l'escala, el 20,6% li atorga un impacte mitjà i el 7,4% considera que ha estat alt o molt alt.
La patronal assenyala que els problemes de mobilitat, els talls viaris, les dificultats logístiques i les mesures preventives adoptades per les empreses han tingut més incidència sobre l'activitat que el seguiment directe de l'aturada per part de les plantilles. De fet, el 67,6% de les empreses consultades no registra cap persona en vaga en els torns analitzats. Entre les incidències comunicades hi ha retards en l'arribada als centres de treball, afectacions al transport i als repartiments de mercaderies, reducció d'expedicions, més teletreball preventiu i impediments puntuals d'accés per la presència de piquets.
Les dades de Pimec
Per la seva banda, Pimec situa en l'11,8% el seguiment de la vaga al Vallès Occidental. Les dades de l'Observatori de Pimec, recollides fins a les 11.42 hores amb 71 empreses consultades, indiquen que el 25,4% de les empreses de la comarca han registrat afectacions en l'activitat i que, entre aquestes, el 68,8% no tenien cap persona en vaga.
Pimec també ha comunicat que el 8,5% de les empreses del Vallès Occidental han detectat presència de piquets als centres de treball o als accessos.
En el conjunt de Catalunya, Pimec xifra el seguiment en el 8,3%, mentre que el 27,5% de les empreses consultades tenien l'activitat afectada. Més de la meitat de les companyies afectades, el 54,3%, no registraven cap treballador en vaga. El 6,7% de les persones que havien de treballar no han pogut arribar al centre de treball per incidències de mobilitat. El 25,7% de les empreses n'han tingut almenys una.
Pimec defensa el dret legítim de vaga, però denuncia que les dificultats per accedir als centres de treball també perjudiquen les persones que volen treballar. Cecot, per la seva banda, reclama garantir tant el dret de vaga com el dret al treball i l'accés als centres de les persones que han decidit no secundar l'aturada.