Aquestes són les cerimònies de dimecres 25 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nFrancesc Xavier Ballbé Bellera, 70 anys\r\n\r\nData de la defunció: 23 de novembre\r\nCerimònia: 25 de novembre, a les 11 hores, a l'Espai Oratori dels serveis funeraris La Rambla\r\n\r\nCándida Flores Fuentes, 64 anys\r\n\r\nData de la defunció: 23 de novembre\r\nCerimònia: 25 de novembre, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal\r\n\r\nFrancisco Mota Collado, 76 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 de novembre\r\nCerimònia: 25 de novembre, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\nJuan Miguel Segura Garcia, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 de novembre\r\nCerimònia: 25 de novembre, a les 17 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n