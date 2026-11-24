Protegir la figura central i preservar la feina de mesos és una de les grans apostes del pessebre municipal de Terrassa aquest 2026. L’any passat, l’Agrupació de Pessebristes va patir fins a vuit temptatives d'endur-se el Nen Jesús —una de les quals es va arribar a consumar amb persecució policial inclosa pel centre de la ciutat—, uns fets que van malmetre l’estructura i van obligar la brigada municipal a fer-hi reparacions constants.
Farts d’uns episodis que titllen d’actes incívics i d’una “falta de respecte a moltes hores de feina”, els pessebristes han decidit plantar cara enguany. “Pel que fa al Nen Jesús, estic al 99,9% segur que ningú el podrà robar enguany; se’ns han inflat els nassos”, adverteix contundent Ricard Verdaguer Martí, autor del muntatge i membre de l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa, deixant entreveure la implantació d’un nou sistema per evitar que la figura es pugui separar de l'estructura.
Aposta per la tradicó
Més enllà de la seguretat, el pessebre municipal reafirma aquest Nadal l’aposta per la tradició catalana més clàssica i costumista, allunyada de grans missatges conceptuals. El muntatge recrea el fragment del corral d’una masia i incorpora com a gran novetat d’enguany un galliner, un element habitual en la tradició pessebrística del país.
L’estructura, feta amb fusta i porexpan, llueix aquest any colors més foscos que en l’edició anterior i està envoltada per una tanca perimetral i decorada amb plantes naturals, com l’heura. Pel que fa a les dimensions, el conjunt creix lleugerament fins als 4,5 per 2,5 metres —una mica més gran que el de 2025 (2,5 x 3 metres), tot i que lluny de les grans recreacions d’anys anteriors—. Les figures són de l’escola d’Olot i sumen nous detalls: a banda del naixement i les gallines del corral, s’hi podran veure figures com un gat a la teulada o una guineu.
A més, el pessebre tornarà a comptar amb la figura del patge Xiu-Xiu. L’any passat, en el marc del 75è aniversari de la seva arribada a Terrassa, se li va retre homenatge estrenant la figura el mateix 26 de desembre. Enguany, la peça hi tornarà a ser present, tot i que no des del primer dia: s’incorporarà al muntatge el mateix dia que l’emissari reial arribi en persona a la ciutat.
Ja s'està instal·lant
Des de fa uns dies, els operaris de la brigada municipal i els encarregats del muntatge —amb Verdaguer al capdavant— ja treballen sobre el terreny per deixar a punt el pessebre del raval de Montserrat, que s’estrenarà aquest dissabte, en plena jornada de reflexió i coincidint amb l’encesa dels llums de Nadal.
Darrere d’aquest muntatge hi ha una llarga preparació que va començar al juliol i es va donar per enllestida a l’octubre. “Molta gent es pensa que això són coses de dues setmanes, però res més lluny de la realitat. Són moltes hores de dedicació de gent que, precisament, no és jove”, apunta Verdaguer. “El pessebre té molt el meu estil; és semblant al de l’any passat, però amb novetats i diferents colors”, afegeix.
Enguany, la construcció ha comptat amb la col·laboració d’Avel·lí Rodríguez, Domingo Rodríguez, Ramon Rovira, Enric Domènech i la brigada municipal de l’Ajuntament, com també amb l’ajuda de molts cursetistes. “La gran majoria són gent gran, però també hi ha hagut canalla, i esperem que l’any vinent sigui igual. Tot el que sigui fomentar el pessebrisme terrassenc, reconegut estatalment i mundialment, és bo per a la ciutat”, destaca l'històric membre de l’entitat.
El muntatge del Raval forma part d’una oferta pessebrística més àmplia a Terrassa que inclou un pessebre a l’interior de la Catedral —elaborat per Raimon Atzarà, Ricard Verdaguer, Avel·lí Rodríguez i Ramon Rovira—, un altre a la seu del Bisbat —a càrrec de Martí Cortada— i altres construccions en entitats, mercats i comerços. A més, l’exposició del Sant Esperit tornarà a mostrar una dotzena de construccions de temàtica variada d’autors de l’agrupació i una obra de la col·lecció de Jordi Pi.