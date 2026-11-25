Avui, 25 de novembre, és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones i, a quatre dies de les eleccions generals del 29 de novembre, el Diari ha repassat amb representants locals dels principals partits què proposen els seus programes en igualtat i, sobretot, contra la violència masclista. Les propostes van des de noves lleis contra la violència vicària i la digital fins a canvis en el control de les ordres d'allunyament o el blindatge del dret a l'avortament a la Constitució.
El debat arriba amb unes dades locals que conviden a la reflexió. Segons l'últim informe trimestral de l'Observatori del Vallès Occidental, entre abril i juny el partit judicial de Terrassa va registrar 230 denúncies per violència masclista, un 17,9% més que el trimestre anterior, amb una taxa de 17,7 per cada 10.000 dones, la més alta de la comarca. A més, s'hi van denegar o no admetre el 39,5% de les ordres de protecció sol·licitades, només per darrere de Rubí. Aquestes són les propostes de cada formació, explicades pels seus representants a Terrassa.
Rosa Sanz (PSC): "Hi ha una onada reaccionària que vol desacreditar el feminisme"
Rosa Sanz, terrassenca i número 6 de la llista del PSC al Congrés per Barcelona, situa la campanya en un context d'"onada reaccionària" que, segons diu, busca "desacreditar el feminisme i negar les desigualtats estructurals" entre homes i dones. "És una realitat i s'està negant", lamenta. Sanz explica que el programa inclou uns 60 compromisos en igualtat, 15 dels quals contra la violència masclista, com una llei orgànica contra la violència vicària i la valoració forense del risc, a més d'atenció en salut mental i reparació per a les víctimes. Unes altres 13 mesures se centren en la violència digital, que el PSC vol incorporar a la llei integral, amb un delicte específic per a les imatges sexuals falses fetes amb intel·ligència artificial. Sanz posa el focus en les nenes i adolescents, les més vulnerables a les xarxes: "Aquí hi ha molta feina". El PSC també vol blindar l'avortament a la Constitució.
Glòria B. Soria (Comuns): "La igualtat no pot quedar-se en declaracions, necessita polítiques públiques"
Glòria B. Soria, alcaldable de Comuns Terrassa, defensa que la igualtat necessita "polítiques públiques, recursos i garanties". "No podem limitar la lluita contra les violències masclistes a l'atenció quan l'agressió ja s'ha produït", afirma. El programa de Comuns-Front Ampli preveu un 10% més de recursos, més jutjats especialitzats, accés a l'habitatge públic i protegit per a les víctimes i atenció sense denúncia prèvia. Com a docent, la preocupa la violència digital: "El masclisme també s'adapta als nous entorns digitals", alerta, i assegura que "a les xarxes la violència ja és estructural". Per això aposta per la coeducació i l'alfabetització mediàtica. La candidatura, a més, vol apujar l'SMI, blindar a la Constitució l'avortament lliure i segur, sense que l'objecció de consciència hi sigui un obstacle, i aprovar una llei de famílies monoparentals i monomarentals.
Ona Martínez (ERC): "Les xifres de Terrassa ens haurien d'encendre totes les alarmes"
Ona Martínez, portaveu i alcaldable d'ERC a Terrassa, alerta que les dones corren el risc de "retrocedir en tots els drets guanyats". "No hem assolit la igualtat, estem lluny d'assolir-la", afirma. Les propostes d'ERC busquen "blindar" els avenços, com reformar la llei del 2004 perquè inclogui la violència econòmica, la vicària i la digital, perseguir els discursos misògins i l'assetjament a la xarxa, reconèixer el dol gestacional o equiparar les famílies monoparentals amb les nombroses. Considera que l'habitatge i un salari mínim català són propostes feministes: "El feminisme és garantir que la gent pugui viure bé". Sobre les ordres denegades a Terrassa, que el 2025 van arribar al 62,5%, és contundent: "Les xifres de Terrassa no són normals, i ens haurien d'encendre totes les alarmes". Cal garantir, diu, "que la justícia no sigui patriarcal i que no depengui del jutjat o del jutge que et toqui".
Meritxell Lluís (Junts): "No podem abaixar la guàrdia ni pensar que la igualtat ja està assolida"
Meritxell Lluís, portaveu i alcaldable de Junts per Terrassa, defensa que la igualtat és "imprescindible perquè una societat sigui realment justa i lliure". "No podem donar per assolits tots els avenços mentre una dona encara hagi de demostrar més, renunciar a oportunitats, assumir una càrrega de cures desproporcionada o sentir por pel fet de ser dona", afirma, tot i que admet que "hem avançat molt, i és important reconèixer-ho". El programa de Junts reclama la competència exclusiva de la Generalitat en polítiques de gènere i proposa que la declaració de la víctima es pugui fer com a prova preconstituïda quan la llei ho permeti, per evitar la revictimització. També vol tancar els buits legals davant la difusió d'imatges íntimes manipulades amb intel·ligència artificial, eliminar les desigualtats salarials i de pensions i evitar que la maternitat i les cures penalitzin professionalment i econòmicament les dones.
Marta Giménez (PP): "Les nostres són bones polítiques per a les dones, molt més que la llei del sí és sí"
Marta Giménez, portaveu del PP a Terrassa, explica que el seu partit planteja que, després dels problemes amb les polseres telemàtiques, el control de les ordres d'allunyament depengui del Ministeri de l'Interior, amb dispositius fiables, perquè les dones no quedin desprotegides "pel caos administratiu". També proposa integrar al VioGén els serveis autonòmics i municipals d'atenció a les víctimes, ampliar la presó permanent revisable a delictes sexuals greus i aprovar una llei integral contra el tràfic d'éssers humans, amb mesures contra la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats. Giménez recorda casos de nenes nascudes aquí que han estat portades a l'estranger amb aquesta finalitat. A més, el PP exigirà la igualtat entre homes i dones en els compromisos d'integració per renovar la residència. Per a Giménez, són bones polítiques per a les espanyoles, "molt més que la llei del sí és sí", que, insisteix el PP, ha deixat violadors al carrer.
Alicia Tomás (Vox): "La llibertat d'una dona no es proclama: es garanteix"
Alicia Tomás, portaveu de Vox a Terrassa i número 8 de la llista del partit al Congrés per Barcelona, afirma que, "com a dona i representant pública", defensa "una protecció real de les dones", amb més prevenció, més seguretat policial, assistència a les víctimes i "penes més dures per als agressors sexuals". El seu partit també defensa "la remigració" dels qui, "des del fanatisme religiós o d'ideologies contràries als nostres valors", pretenguin imposar pràctiques que denigren les dones. A Terrassa, reclama carrers més ben il·luminats, més presència policial i "una Policia Municipal amb mitjans i autoritat", i sosté que "la llibertat d'una dona no es proclama: es garanteix". Reivindica "recuperar el sentit comú": "Les dones no necessiten més propaganda, necessiten institucions que les protegeixin i el dret a viure sense por". El programa, a més, proposa derogar "les lleis que han criminalitzat els homes i desprotegit les dones" i aprovar-ne de noves per protegir "de veritat" les víctimes.
Terrassa, tercera ciutat de Catalunya en trucades al 112 per violència masclista
Terrassa és el tercer municipi de Catalunya amb més trucades al 112 per violència masclista. Entre l'1 de gener i el 31 d'octubre, se n'han fet 2.656 des de la ciutat, només per darrere de Barcelona (16.308) i l'Hospitalet de Llobregat (4.415). La ciutat supera així Badalona (2.533) i Sabadell (2.445), i el Vallès Occidental, amb 8.254 trucades, és la segona comarca amb més avisos, després del Barcelonès.
A tot Catalunya, el 112 n'ha rebut 74.314 fins a l'octubre, un 8,93% més que en el mateix període del 2025. L'agost ha estat el mes amb més trucades. El nombre de trucades, però, no equival al de fets ni de denúncies.
Pel que fa a les denúncies per violència masclista als Mossos, aquest any a Catalunya han pujat un 10,4% les d'agressions sexuals, i un 16,3% les de retencions il·legals de víctimes contra la seva voluntat, el tipus que més creix. En conjunt, en canvi, les denúncies baixen un 4%, fins a 13.878, i la previsió és tancar l'any amb la caiguda més gran des del 2020.