El Casal de la Dona de Terrassa i sis col·lectius més han portat aquest dimecres les reivindicacions del 25N a l'interior dels jutjats. Amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, les entitats han centrat la campanya en la violència institucional i, en concret, en el tracte que reben al seu pas per la justícia les dones que han patit violència masclista. Poc abans de les 10 hores, membres de les entitats han entrat a l'edifici judicial i han repartit entre el personal la guia de bones pràctiques per a la presa de declaració de víctimes de violència de gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), un manifest i una octaveta amb les seves demandes.
La guia ja existeix, però, segons les entitats, no es posa en pràctica, i l'objectiu de l'acció era recordar-la i explicar-la al personal que atén les víctimes. A la roda de premsa posterior, davant de l'edifici, Mercè Gómez, presidenta del Casal de la Dona, ha assegurat que la rebuda ha estat molt bona i que en algunes dependències fins i tot han penjat el document a la paret.
No és la primera vegada que el Casal posa el focus en els jutjats. En els últims anys, les campanyes del 25N de l'entitat s'han centrat en la violència institucional. Sota el lema "Dona, no estàs sola" i amb la demanda de "bon tracte", el Casal ha mantingut tres reunions amb el jutge degà de Terrassa per traslladar-li els testimonis de dones que han patit diferents tipus de violència i que denuncien "maltractes" per part de jutges, jutgesses i funcionaris, una actuació que, segons l'entitat, no compleix la guia del CGPJ.
Les entitats denuncien interrogatoris que culpabilitzen les dones
Celeste Barrimón, Idoia Carol i Nieves García han llegit el manifest, que porta per títol "La violència institucional també és violència masclista". El text recorda que durant el 2025 i el 2026 el Casal ha observat i denunciat pràctiques judicials que considera incompatibles amb una atenció adequada a les víctimes. "Les institucions que han de protegir les víctimes no poden convertir-se en un nou espai de violència", ha llegit Barrimón.
Entre aquestes pràctiques, el manifest assenyala que es descarti sense prou explicació una valoració policial de risc molt greu, que es pregunti insistentment a les dones per què no van denunciar abans o per què no van marxar de casa sense tenir en compte la por, les amenaces o la dependència econòmica, i que els interrogatoris se centrin en les agressions físiques i deixin en segon terme la violència psicològica, sexual, econòmica o vicària. També alerta que els infants queden desprotegits quan no es valora prou la violència exercida contra la mare.
Carol ha afegit altres situacions, com que la víctima hagi de coincidir amb l'agressor a l'entrada, als passadissos o a la sala d'espera, que s'hagin de repetir preguntes que obliguen a reviure els episodis traumàtics o que la rapidesa dels procediments passi per davant de l'estudi rigorós de les denúncies i les proves. "Els protocols ja existeixen. Per què no s'apliquen?", ha plantejat. La guia del CGPJ es va aprovar el 2018 i es va actualitzar el març del 2022, i el manifest recorda que la Llei orgànica 1/2004, l'Estatut de la víctima del delicte, el Conveni d'Istanbul i la legislació catalana ja estableixen drets i obligacions de protecció. "No estem reclamant un tracte de favor. Estem exigint que es respectin drets reconeguts i que les bones pràctiques no es quedin en documents que ningú aplica", ha llegit Carol.
Terrassa encapçala les denegacions d'ordres de protecció a la comarca
A preguntes dels mitjans, les representants de les entitats també han posat sobre la taula la proporció d'ordres de protecció que es rebutgen. Segons l'últim informe de l'Observatori del Vallès Occidental, el 2025 el partit judicial de Terrassa va ser el de la comarca amb la proporció més alta d'ordres denegades, el 62,5%, per davant de Sabadell (58%) i Cerdanyola del Vallès (53,1%). En el conjunt del Vallès Occidental es van sol·licitar 426 ordres de protecció i se'n van denegar el 56,8%.
Nieves García ha llegit les demandes d'aquest 25N. Les entitats reclamen valoracions del risc rigoroses, individualitzades i integrals que tinguin en compte totes les formes de violència i la situació dels infants, interrogatoris sense estereotips masclistes ni preguntes reiteratives i circuits segurs d'entrada, espera i sortida per evitar el contacte amb els agressors. També demanen que es faciliti l'acompanyament de les víctimes i l'accés a suport psicològic especialitzat, que les denúncies i les proves s'examinin amb rigor també en els procediments urgents, més coordinació entre jutjats, cossos policials i serveis d'atenció, formació continuada de tot el personal de l'Administració de justícia en perspectiva de gènere, trauma i violències masclistes, i mecanismes per corregir les pràctiques que provoquen victimització secundària. Finalment, exigeixen que els jutjats de Terrassa apliquin la guia i el protocol operatiu d'atenció a les víctimes amb mesures concretes, responsables identificats i mecanismes de seguiment i avaluació.
Per capgirar aquesta situació, Gómez posa l'accent en l'educació. "S'ha de començar des de baix. Si no hi ha educació des que són petits, no hi ha conscienciació social i no hi ha canvi", ha afirmat. "A vegades no necessitem tantes actuacions, sinó més consciència social", ha afegit.
Mentre una part del grup era a dins, la resta ha omplert el mural del Casal de la Dona, instal·lat davant dels jutjats, amb els noms de les 46 dones assassinades aquest any a l'Estat per violència masclista, segons el recompte de les entitats. Quan les companyes han sortit de l'edifici, han fet un minut de silenci en record seu. La idea, ha explicat Gómez, era posar nom i cara a unes víctimes que sovint queden en l'anonimat. El manifest el signen el Casal de la Dona, la Comissió 8M, Dones d'Aigua, Dones del Moviment de Pensions Dignes, el Grup Dones PluralMENT, el Punt Lila de Sant Pere i la Comissió de la Taula de Dones amb Capacitats Diverses.