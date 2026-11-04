Localitzen nius de vespa asiàtica amb drons

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa, aquest mateix mes, un sistema de geolocalització de nius de vespa asiàtica mitjançant l’ús de drons. L’actuació es va iniciar ahir a la zona de Can Carbonell, a l’Anella Verda, i continuarà a partir de dimarts vinent, 10 de novembre —si les condicions meteorològiques ho permeten—, pel parc de Vallparadís i les rieres del Palau i de les Arenes. En total, els dispositius sobrevolaran una superfície d’unes 85 hectàrees amb l’objectiu de fer una detecció precoç dels nius situats en alçada per a la seva posterior identificació, recerca i inactivació.
Aquesta tecnologia s’emmarca en el programa municipal de control de plagues i espècies invasores iniciat l’any 2022. Des de la seva implantació, la detecció de nius d’aquesta espècie d’himenòpter ha mantingut una tendència a la baixa o d’estabilització gradual en espais públics: si el 2022 es van registrar 12 actuacions, el 2023 se’n van realitzar 14, el 2024 un total de 21 i el 2025 es va arribar a les 23 intervencions. Això suposa un sumatori de 70 nius localitzats en els darrers anys, principalment a les dues grans rieres i al parc de Vallparadís, hàbitats on troben l’aigua i els materials necessaris per construir les seves estructures. A més, en el mateix període s’ha requerit a propietaris de finques privades la neutralització de nius en 10 ocasions (5 el 2022, 3 el 2024 i 2 el 2025). En el que portem de 2026, l’empresa especialitzada encarregada del servei ja ha dut a terme 8 actuacions d’inactivació a la trama urbana.
La tria de la tardor per dur a terme aquests vols no és casualitat, sinó que respon al cicle biològic de la vespa asiàtica.