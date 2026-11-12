Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 13 de novembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de divendres 13 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Ramón Torres Fernández, 82 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Paco Huertas Hidalgo, 78 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Ramón Torres Fernández, 82 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Enrique Yañez Campos, 71 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 12.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Josefa Bernabé Mondeja, 96 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 15.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Carme Termens Alodes, 87 anys
Data de la defunció: 10 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 16.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Pérez Fernández, 77 anys
Data de la defunció: 11 de novembre
Cerimònia: 13 de novembre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa