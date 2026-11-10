L'antiga fàbrica Filicolor es transformarà en 68 pisos: 25 d'ells seran de protecció oficial

L’antiga fàbrica tèxtil Filicolor té la llum verda definitiva per iniciar la seva transformació urbana. La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha aprovat la modificació del planejament que permetrà reconvertir aquest recinte industrial en desús en una nova illa residencial. El projecte preveu la construcció de 68 habitatges —dels quals 25 seran de protecció oficial—, la creació d’un espai verd central al voltant de la xemeneia protegida i un nou passatge per a vianants que connectarà la carretera de Montcada amb el carrer del Viveret.
L’àmbit d’actuació, catalogat com a sector PM-MON 267, abasta 3.136 metres quadrats delimitats pels carrers del Viveret, Baldrich, Topete i la carretera de Montcada, en ple barri del Centre. La remodelació urbanística incrementa en sis els habitatges protegits respecte al pla anteriorment vigent, elevant la ràtio d’HPO al 36,8% del conjunt de la promoció, mentre que els 43 pisos de preu lliure restants mantenen les previsions inicials del planejament.
A més de l’ús residencial, la transformació destinarà 1.378 metres quadrats de sostre en planta baixa a activitat econòmica i comercial. Aquesta reserva d’espai busca revitalitzar el teixit de barri i afavorir la implantació de comerç de proximitat en una zona de gran densitat veïnal. En matèria de mobilitat motoritzada, es construiran 68 places d’aparcament soterrades per als futurs residents i 28 places addicionals reservades per donar resposta a les necessitats derivades de la nova activitat comercial dels baixos.
Paral·lelament, l’obertura del passatge interior de dotze metres d’amplada permetrà travessar l’illa a peu i donar continuïtat als itineraris cap al Vapor Gran. Aquesta millora de la permeabilitat per als vianants es completarà amb la reurbanització del carrer del Viveret, que passarà a tenir un disseny de plataforma única per tal de pacificar el trànsit i donar prioritat als desplaçaments a peu.
Pel que fa a la volumetria de l’edificació, els blocs tindran alçades variables entre planta baixa i un pis fins a planta baixa i sis alçades. Un disseny específic per tapar les mitgeres existents en les parcel·les veïnes i harmonitzar la transició visual amb l’entorn.
La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha destacat que la mesura permetrà “crear un nou entorn urbà al centre de Terrassa que integri habitatge, comerç i espais verds”. Per la seva banda, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha subratllat que l’actuació “dona continuïtat als itineraris per a vianants entre el Centre i el Segle XX, incrementant a més l’habitatge protegit fins al 36,8%”. Amb l’aval urbanístic de la Generalitat, el consistori i els promotors podran encarregar la redacció dels projectes d’execució i urbanització que fixaran el calendari d’inici de les obres.
El patrimoni històric al centre
El projecte arquitectònic prioritza la protecció de la memòria històrica de Terrassa convertint l’antiga xemeneia de Filicolor, catalogada com a element patrimonial protegit, en l’eix central de la nova illa. L’estructura no quedarà amagada entre l’edificació, sinó que se situarà al cor d’un generós jardí d’esbarjo veïnal de dotze metres d’amplada amb vegetació i zones de descans. Aquest espai lliure articularà el nou passatge per a vianants entre la carretera de Montcada i el carrer del Viveret, integrant el passat tèxtil de la ciutat en un entorn urbà permeable i de gran qualitat ambiental.