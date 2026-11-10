Terrassa posa les bases del nou Pla Director de Polígons 2028-2040 per transformar el seu sòl industrial

L’Ajuntament de Terrassa ha fet el primer pas formal per a la renovació del full de ruta dels seus espais productius. El Consell General del Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica (PDPAE) ha validat la proposta inicial per al nou document que ha de substituir el text actual, vigent per al període 2023-2027. La principal novetat d'aquest plantejament és l'extensió del seu horitzó temporal: el nou PDPAE tindrà una visió a llarg termini de 12 anys, estenent la seva planificació fins a l'any 2040 amb la voluntat de consolidar una estratègia industrial estable i compartida amb els agents socioeconòmics del territori.
La proposta ha estat elaborada durant els darrers mesos pel Servei d’Indústria i Empresa de l’Ajuntament de Terrassa, incorporant les aportacions directes del teixit productiu de la ciutat. La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, ha estat l'encarregada de presentar el document davant el Consell General. Aquest òrgan de governança aplega tant els grups municipals com la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, la Cecot, Pimec, la Cambra de la Propietat Urbana i els sindicats majoritaris.
Duplicació dels eixos estratègics i licitació imminent
Més enllà de l'ampliació del calendari, el nou PDPAE suposarà una reestructuració profunda dels àmbits d'actuació. Mentre que el pla actual gira entorn de tres eixos (espai físic, competitivitat i sostenibilitat), el nou marc normatiu duplicarà el seu abast i es dividirà en sis grans àrees estratègiques:
- Urbanisme productiu.
- Mobilitat i logística
- Transició energètica i resiliència
- Innovació i transformació tecnològica
- Talent
- Governança i col·laboració
Amb la validació per part del Consell General, el procediment entra oficialment en la seva fase d'elaboració. El consistori preveu licitar la redacció tècnica del document de manera imminent. El calendari de treball fixa que l'esborrany definitiu ha d'estar enllestit al llarg del 2027, amb la previsió d'aprovar-lo definitivament entre el darrer trimestre d'aquell any i els primers mesos del 2028.