Planten flora autòctona al torrent de la Maurina: "És bo tant per a la biodiversitat com per als veïns"

Aquest matí, 89 alumnes de primer de l’ESO de l’escola Petit Estel han participat en una activitat de renaturalització al Torrent de La Maurina. Els alumnes, dividits en quatre grups, han plantat espècies autòctones d’arbres i arbustos fruiters, cosa que resulta molt positiva per la biodiversitat de la ciutat.
Aquest projecte neix de la col·laboració de l’entitat Gestió Natural, una associació dedicada a la gestió i l’educació ambiental, l’Escola Petit Estel i l’Ajuntament de Terrassa, dins el projecte municipal “Espais de Vida”. La iniciativa està apadrinada per l’empresa Vytrus Biotech. Conchita Rusinés, responsable d’ASG de l’empresa, ha declarat que “ens van presentar aquest projecte i no vam poder dir que no, perquè és una oportunitat única de recuperar un espai natural, creant un pacte amb la natura i amb els ciutadans de Terrassa”.
Els beneficis del projecte
Dani Castaño, biòloga i membre de Gestió Natural, ha confirmat que s’hi estan plantant un total de 9 arbres fruiters silvestres, a més d’altres varietats d’arbustos, cosa que, segons assegura, “beneficia la flora i la fauna i és bo tant per a la biodiversitat com per al veïnatge”. Entre aquestes plantes hi ha gran varietat d'espècies fruiteres i també de plantes amb propietats molt positives per a la salut. D’aquesta manera, afirma Castaño, “estem creant un reservori de menjar i fruits silvestres, però també de plantes medicinals”.
La presència d’aquesta flora autòctona silvestre proporcionarà dos beneficis: oferirà molta flor per als insectes pol·linitzadors, millorant també la producció de fruits, i també faran molta producció de llavor, alimentant espècies com els ocells insectívors que, durant els mesos de fred, no poden alimentar-se d’insectes.
Els beneficis per l’alumnat
Anna Canals, professora de naturals del Petit Estel, assegura que aquest projecte és molt beneficiós per l’alumnat. Canals ha explicat que la idea és que els alumnes “apadrinin l’espai i el facin seu, que estimin aquest tros de natura de la ciutat i que el facin disponible perquè tothom pugui gaudir-hi”.
La docent assegura que l’experiència és molt positiva pels nens i nenes, ja que “moltes vegades tenen poc contacte amb la natura, així que és bo que aprenguin que aquest és un entorn de la seva ciutat que s’ha de cuidar entre tots”. Finalment, Canals ha afegit que “la idea és que comencin ara i que, al llarg de l’ESO, vagin fent actuacions en aquest mateix espai, com fer un seguiment de les plantacions i potser fer-ne de noves, fer accessible l’espai”.
El paper de Vytrus Biotech
Aquest projecte s’està acomplint gràcies, en part, al padrinatge de Vytrus Biotech. En aquest sentit, Conchita Rusinés ha explicat que “tenim pensat que aquest projecte creixi, amb altres escoles o fent un seguiment amb el Petit Estel. Veurem com evoluciona el projecte”.
Per què el Torrent de La Maurina?
La biòloga de Gestió Natural Dani Castaño ha explicat que l’elecció del Torrent de La Maurina no ha estat en absolut fortuïta. Segons Castaño, “hem escollit aquest terreny perquè és molt verd i molt humit, i antigament era un conreu, així que sabem que el sòl era prou tou i prou bo per aquestes plantacions”. A més, ha afegit que un punt positiu del lloc és que “és poc concorregut, així que les plantes podran arrelar tranquil·lament i créixer sense perill”.
Des de Gestió Natural asseguren que durant els primers mesos estaran especialment pendents de les plantacions, fent un seguiment exhaustiu i controlant els recs , ja que aquests primers mesos són els més importants per al desenvolupament d’aquestes espècies.