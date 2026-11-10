El San Cristóbal decideix prescindir del tècnic Cristian García

Esports

David Vilajoana serà el seu substitut si no hi ha cap canvi de darrera hora

  • L'entrenador Cristian García en un partit de la pretemporada passada -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de novembre de 2026 a les 18:53
Actualitzat el 10 de novembre de 2026 a les 18:56

Cristian García no continuarà al capdavant del San Cristóbal després de la decisió de la junta directiva del club parroquial, que ha optat per un canvi a la banqueta. Els mals resultats del conjunt egarenc a la lliga de la Tercera Federació, que l'han situat a la cua de la classificació, han sigut el detonant perquè es prengui aquesta determinació. David Vilajoana serà el seu substitut, si no hi ha cap canvi. A la sessió d'aquest dimarts, el segon entrenador, Borja López, ha de ser l'encarregat de dirigir als jugadors de la plantilla per preparar el partit de diumenge en el camp del Cerdanyola, a partir de les 12 hores.

Cristian García va aterrar a la banqueta del conjunt parroquial el mes de desembre de l’any 2023 en substitució de Dani Andreu. Enguany, el tècnic terrassenc iniciava la seva quarta campanya com a màxim responsable del primer equip del San Cristóbal, a qui havia salvat del descens en les anteriors. A més, també desenvolupava funcions d’assessor tècnic del futbol base del club parroquial.

Jugador professional de dilatada carrera, Cristian García va jugar a equips com el Terrassa FC, el Poli Ejido, el Cádiz, la Ponferradina, el Sabadell, el Córdoba i el Tenerife. A la seva etapa com a entrenador, el tècnic egarenc ha passat pel Terrassa FC, durant dues temporades, el Sant Andreu, el Vilafranca, l'Hospitalet fins que va arribar al San Cristóbal.

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