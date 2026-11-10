El San Cristóbal decideix prescindir del tècnic Cristian García

Cristian García no continuarà al capdavant del San Cristóbal després de la decisió de la junta directiva del club parroquial, que ha optat per un canvi a la banqueta. Els mals resultats del conjunt egarenc a la lliga de la Tercera Federació, que l'han situat a la cua de la classificació, han sigut el detonant perquè es prengui aquesta determinació. David Vilajoana serà el seu substitut, si no hi ha cap canvi. A la sessió d'aquest dimarts, el segon entrenador, Borja López, ha de ser l'encarregat de dirigir als jugadors de la plantilla per preparar el partit de diumenge en el camp del Cerdanyola, a partir de les 12 hores.
Cristian García va aterrar a la banqueta del conjunt parroquial el mes de desembre de l’any 2023 en substitució de Dani Andreu. Enguany, el tècnic terrassenc iniciava la seva quarta campanya com a màxim responsable del primer equip del San Cristóbal, a qui havia salvat del descens en les anteriors. A més, també desenvolupava funcions d’assessor tècnic del futbol base del club parroquial.
Jugador professional de dilatada carrera, Cristian García va jugar a equips com el Terrassa FC, el Poli Ejido, el Cádiz, la Ponferradina, el Sabadell, el Córdoba i el Tenerife. A la seva etapa com a entrenador, el tècnic egarenc ha passat pel Terrassa FC, durant dues temporades, el Sant Andreu, el Vilafranca, l'Hospitalet fins que va arribar al San Cristóbal.