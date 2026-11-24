La terrassenca Eva Doya Le Besnerais, actual delegada del Govern de la Generalitat a França, serà la representant de Catalunya a la UNESCO. El Govern català l’ha nomenat per incorporar-se com a consellera a la representació permanent d’Espanya davant l’organització, amb seu a París. Es tracta d’una presència inèdita que permetrà a Catalunya participar directament en els debats i les iniciatives de la UNESCO que afectin les seves competències i interessos.
La designació és fruit de l’acord assolit el gener passat entre els governs català i espanyol, signat pel conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares. L’entesa reconeixia l’especificitat de Catalunya, especialment pel que fa a la seva cultura i llengua pròpies, i obria la porta a tenir una veu pròpia dins l’organització.
Doya participarà en els debats, grups de treball, reunions i conferències de la UNESCO en les mateixes condicions que la resta de consellers de la representació espanyola. La seva tasca consistirà a defensar els interessos de Catalunya i coordinar-se amb la resta de membres de la delegació. El nou càrrec serà compatible amb les funcions que ja exerceix com a delegada del Govern a França, responsabilitat que ocupa des del 2023. Per alimentar aquesta feina, la Generalitat també preveu establir un mecanisme de consulta amb experts catalans, tant de l'Administració com de la societat civil, sobre la programació d'activitats de la UNESCO.
Nascuda a Terrassa el 1988, Eva Doya és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra i per Sciences Po París. També té un màster en Relacions Internacionals per la Universitat de Warwick, que va cursar amb una beca d'excel·lència. Abans d'assumir la delegació a França, va treballar al Departament d'Unió Europea i Acció Exterior, a l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i al Centre UNESCO de Catalunya (CATESCO).
La relació de Catalunya amb la UNESCO s'ha articulat fins ara a través de diversos acords de col·laboració i de la participació en iniciatives internacionals, com la conferència Mondiacult. El nomenament de Doya suposa un pas més en aquesta presència, amb la possibilitat d'intervenir directament en els assumptes de l'organització que incideixin en l'àmbit competencial català.